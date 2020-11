VIDEO Rinichi transportat de Politie cu un Lamborghini, in timp record: "Pentru a salva o viata, nu ai nevoie de superputeri"

Grazie alla nostra @Lamborghini Huracan abbiamo trasportato in tempo il rene di un donatore per il trapianto a una persona

"Per salvare una vita non servono superpoteri" anche solidarieta, tecnologia ed efficienza aiutano

Pentru a transporta rinichiul prelevat de la un donator intre Padova si Roma, politistii au folosit un Lamborghini Huracan. Potrivit adevarul.ro, masina este folosita special pentru astfel de operatiuni de transport a organelor in regim de urgenta.Sursa citata mai arata ca agentii implicati in misiunea de transport a rinichiului au condus cu o viteza medie de 230 de kilometri pe ora, salvand astfel viata unui pacient operat in acel moment la Policlinica Gemelli."Pentru a salva o viata, nu ai nevoie de superputeri. Solidaritatea, tehnologia si eficienta pot fi la randul lor de ajutor", a scris Politia Italiana pe pagina sa de Twitter