Risc mare de avalansa in Muntii Bucegi, Baiului si Ciucas. Turistii, sfatuiti sa nu se aventureze pe traseele inchise

Potrivit datelor postate, joi, pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova, in zonele mentionate riscul de avalansa este de gradul 4, meteorologii anuntand ca, in zilele urmatoare, va ninge abundent la munte."Oricat de pregatiti ati fi sau de ce echipamente performante dispuneti, va rugam sa nu abordati traseele turistice inchise in sezonul de iarna sau vaile de abrupt. Lista traseelor turistice din judetul Prahova, care sunt inchise, o puteti gasi pe www.salvamontprahova.ro. (...) Nu va riscati in mod inutil viata! Pentru turistii care doresc sa efectueze drumetii in aceasta perioada, va recomandam cateva trasee ce pot fi parcurse in siguranta: Sinaia - Poiana Stanii, Busteni - Cascada Urlatoarea, Azuga - Cabana Susai, Cheia - Muntele Rosu", precizeaza sursa citata.Citeste si: Patru romani au furat tabla de plumb de pe zeci de biserici din Anglia, provocand pagube de 2 milioane de lire. Ce pedepse au primit