Risc mare de avalansa in muntii Fagaras, Sureanu si Parang. Zapada la Balea Lac trece de doi metri

In judetul Sibiu, la Balea Lac, la peste 1.800 de metri altitudine in muntii Fagaras, se inregistreaza risc mare de avalanse. Aici este cel mai mare strat de zapada din judet, de 204 centimetri, potrivit meteorologilor.Risc mare de producere de avalansa este la peste 1.800 de metri altitudine si in muntii Parang-Sureanu, mai mentioneaza sursa citata.