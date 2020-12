Risc de avalansa la Balea Lac. Ce le recomanda salvamontistii schiorilor

Practicantii sporturilor de iarna trebuie sa stie ca la Balea Lac nu exista partii amenajate si aici au avut deja loc avalanse in aceasta iarna."Termenul off-piste este folosit in mod obisnuit de schiori si snowboarderi pentru a descrie terenul care se afla in afara partiilor de schi amenajate. Daca va aventurati in afara limitelor unei statiuni de schi in zona de off-piste, trebuie sa luati in considerare riscurile unui teren abrupt, cu diferite conditii de zapada, cu stanci, pietre, copaci etc. Pentru a ne aventura in zone de off-piste avem nevoie de experienta, prudenta, instincte bune si o tehnica foarte buna de schi. Cunoasterea zonelor in care se schiaza e absolut necesara. Freeride-ul ramane experienta cea mai completa in materie de schi", a precizat purtatorul de cuvant al Salvamont Sibiu, Dan Popescu.Potrivit acestuia, Balea este cea mai folosita zona pentru schi si snowboard din judetul Sibiu unde nu exista partii amenajate, insa aici exista pericolul de avalanse. Pentru o protectie mai buna, schiorii si snowboarderii care ajung la Balea Lac ar trebui sa fie dotati cu un transceiver si un rucsac cu airbag de avalansa, o lopata de zapada si o sonda."Avalansele reprezinta un pericol real atunci cand ne aventuram in afara partiilor de schi, de aceea avem nevoie de un echipament tehnic specific si anume: un transceiver de avalansa, lopata de zapada si sonda. Putem lua in considerare si un rucsac cu airbag pentru avalansa (ABS) care va poate ajuta sa va mentineti la suprafata zapezii in timpul unei avalanse. De asemenea, este foarte important sa stim sa folosim corect aceste echipamente, viata noastra sau a altora poate depinde de asta", a spus salvamontistul Dan Popescu.Cel mai mare strat de zapada din Romania se inregistreaza, miercuri, la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine in muntii Fagarasului, si masoara 56 de centimetri, potrivit meteorologilor. La Balea Lac este un risc moderat, de gradul doi pe o scara de la unu la cinci, de producere de avalanse. Incalzirea vremii favorizeaza declansarea de avalanse la peste 2.000 de metri altitudine in muntii Fagaras, potrivit informarii nivometeorologice valabile pentru perioada 15 - 18 decembrie.Citeste si: Mures: 7 centre de vaccinare contra COVID-19 pentru personalul medical si 18 pentru grupele de risc. Ce se va intampla cu cei care nu se pot deplasa