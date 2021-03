VIDEO Avertismentul Salvamont: Risc de avalansa maxim in muntii Busteni. Sfatuim amatorii de senzatii tari sa se abtina pana la omogenizarea zapezii

"Ninsoarea cazuta in ultimile zile la munte a adaugat un strat consistent de zapada care in unele locuri poate sa masoare peste 50 de centimetri peste cel vechi, care avea deja o structura de suprafata inghetata. Asadar, riscul de avalansa este maxim in Bucegi si avertizarea se poate prelungi si in acest weekend", transmite Salvamont Busteni.Autoritatile le cer sportivilor sa nu se aventureze in urmatoarea perioada pe munte. "Pentru evitarea accidentelor montane sfatuim amatorii de senzatii tari sa se abtina pana la omogenizarea zapezii", scriu cei de la Salvamont.In primul weekend din martie, doar sambata salvamontistii au avut 23 de interventii de urgenta. Cele mai multe au fost pentru cei din Sinaia.