Risc foarte mare de avalanse in Muntii Fagaras. Stratul de zapada masoara peste trei metri la Balea Lac

Este vizata zona Balea Lac unde este cel mai mare strat de zapada din judetul Sibiu, de 3,15 metri. Sub altitudinea de 1.800 de metri in Muntii Fagaras riscul de producere de avalanse este mare, de gradul patru pe o scara de la unu la cinci.Accesul la Balea Lac se poate face in aceasta perioada doar cu telecabina si numai cand conditiile meteo sunt bune pentru transportul pe cablu.