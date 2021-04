Cat de mare trebuie sa fie distantarea dintre oameni ca sa aiba efect impotriva infectarii cu SARS-CoV-2. Studiul care da peste cap tot ce stiam

Profesorii MIT Martin Z. Bazant si John W.M. Bush pun la indoiala recomandarile Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor si Organizatiei Mondiale a Sanatatii, adoptate in intreaga lume de la izbucnirea pandemiei si pana in prezent.Cercetatorii au tinut cont de mai multi factori care cuantifica riscul de transmitere a virusului - numarul de persoane din local, timpul petrecut inauntru, utilizarea mastilor si ventilatia din local - si au dezvoltat o metoda de calcul a riscului de expunere la COVID-19 in interior."Sustinem ca nu exista prea multe beneficii ale regulii de a pastra distanta de 2 m, mai ales atunci cand oamenii poarta masti", a spus Bazant intr-un interviu. "Nu are nicio baza fizica, deoarece aerul are tendinta de a se ridica si apoi de a cobori in alta parte a camerei, astfel incat e posibil sa fii mai expus la mediul inconjurator decat la o persoana aflata in apropiere", conform CNBC. Distantarea sociala nu e cea mai buna solutie Cercetatorii sustin ca distantarea sociala iti ofera un "fals sentiment de siguranta".Spre exemplu, daca o persoana infectata cu Covid-19 care poarta masca de protectie canta intr-o camera, o persoana care sta in cealalta parte a camerei nu este mai protejata decat o alta persoana care sta la doar 2 metri distanta de cel infectat.Este motivul pentru care timpul petrecut in zona inchisa este mai important decat distanta fata de persoana infectata Cu cat stai mai mult intr-un loc in care exista o persoana infectata, sansele de transmitere a virusului sunt mult mai mari. Deschiderea ferestrelor sau instalarea de noi ventilatoare pentru a mentine aerul curat in incapere ar putea fi, de asemenea, la fel de eficiente sau mai eficiente decat cheltuirea unor sume mari de bani pe un nou sistem de filtrare.Potrivit celor doi cercetatori, spatiile interioare nu ar fi trebuit sa fie neaparat inchise. "Analiza noastra arata ca multe spatii care au fost inchise, de fapt, nu ar trebui sa fie. De multe ori spatiul este suficient de mare, ventilatia este suficient de buna, intervalul de timp pe care oamenii il petrec impreuna este de asa natura incat acele spatii pot fi utilizate in conditii de siguranta chiar si la capacitate maxima, iar recomandarea de a limita capacitatea acestor spatii nu este corecta", spune Bazant."Cred ca, daca analizezi cifrele, descoperi ca nu este nevoie de restrictii de ocupare pentru multe tipuri de spatii".