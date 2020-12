RO-ALERT: Romanii vor fi anuntati de fiecare situatie deosebita declansata de vremea severa

In cursul zilei, la Ministerul Afacerilor Interne, a avut loc o sedinta privind verificarea gradului de pregatire a institutiilor statului responsabile pentru gestionarea situatiilor specifice sezonului rece, la care au participat premierul interimar, Nicolae Ciuca , ministrul Transporturilor, Lucian Bode , ministrul Economiei, Virgil Popescu , dar si reprezentanti din cadrul celorlalte autoritati publice cu atributii pe aceasta linie."Am discutat despre solutii, dar mai ales despre cum trebuie sa ne asiguram, prin masuri eficiente, ca prevenim si gestionam orice provocare generata de sezonul rece. In cadrul sedintei, in sistem videoconferinta, am luat legatura cu toate prefecturile de la nivel national, iar fiecare prefect a prezentat stadiul de pregatire, dar si necesarul de tehnica, echipament, resursa umana, mai ales in contextul pandemiei de COVID-19. Ca masura de preventie si avertizare, am stabilit ca cetatenii sa fie anuntati prin sistemul RO-ALERT de fiecare situatie deosebita declansata de vremea severa, in functie de zona de manifestare", a scris Marcel Vela, pe pagina sa de Facebook