Raluca Turcan: 129.000 de romani reveniti din strainatate s-au inscris in sistemul de somaj

Ministrul Muncii a afirmat ca nu exista date certe cu privire la numarul romanilor plecati la munca in afara tarii, insa studii si date primite de la frontiera estimeaza ca un milion de oameni au revenit in tara dupa debutul crizei sanitare, insa putini dintre ei s-au inregistrat ca someri."Noi estimam anul acesta ca in activitati sezoniere vor pleca undeva intre 670.000 si 700 si ceva de mii de oameni. Asta inseamna ca mai exista aproximativ 300 de mii de oameni care posibil s-au intors, insa nu toti sunt inregistrati in sistemul de somaj.Dimpotriva, un lucru surprinzator: noi am avut masuri active pentru cei care au fost concediati abuziv in strainatate - de exemplu peste 50 de ani sau intre 18 si 24 de ani - sa poata sa fie stimulat angajatorul sa-i atraga in piata muncii, insa nu a fost foarte accesata aceasta masura si de aceea in sistemul de somaj in momentul de fata avem inregistrati aproximativ 129.000, dintre care indemnizati mult mai putin.Deci undeva cred ca sunt vreo 200.000 de romani care nici nu s-au inregistrat in sistemul de somaj, nici nu s-au reintors in strainatate. Asadar este loc de integrarea lor pe piata muncii", a declarat Raluca Turcan, miercuri seara, la Digi 24.Ea a precizat ca in special angajatorii din sistemul ospitalitatii se plang ca nu au forta de munca."Daca stai de vorba cu cei din HoReCa iti spun acum: nu avem forta de munca, toti au plecat cu activitati sezoniere in strainatate, mai ales dupa ce au fost diminuate sau eliminate restrictiile", a afirmat Turcan.Ministrul considera ca rezolvarea problemei privind forta de munca sta in dezvoltarea economiei."In perspectiva, solutia nu este una pe care sa vina sa o inventeze un politician sau altul. Solutia este una singura: atragerea de investitii cu plusvaloare mare in tara, care sa creeze mai multe joburi mai bine platite. Ministerul Muncii, singur, nu poate sa faca lucrul acestea. Aici este nevoie de un efort guvernamental de deschidere spre spatiul investitional, de credibilizare in ochii investitorilor straini astfel incat acestia sa-si mute afaceri mai bine platite in tara", a adaugat Turcan.