Robert Smith, liderul trupei The Cure, a vandut o lucrare de arta in scop caritabil. Ce suma a reusit sa obtina

Intitulata "I Will Kiss You Forever...", lucrarea a fost initial creata anul trecut pentru proiectul caritabil heART, care invita anual artisti si celebritati sa realizeze arta originala, pe cartoline A5, iar cumparatorii descopera abia dupa achizitie cine este autorul.Lucrarea lui Smith creata pentru acest proiect, vanduta pentru mai mult de 5.000 de lire sterline, este acum reprodusa si scoasa la vanzare pe eBay . Dupa ce a fost inregistrata o cerere mare, printuri in format A4 si A3 sunt vandute pentru 25, respectiv 50 de lire sterline. Ele vor fi la vanzare pana pe 14 martie, inainte de a fi imprimate pentru comanda. Inainte de proiectul heART , nu am pictat cu un scop aproape 30 de ani. Mediul meu creativ preferat a fost mereu sunetul, dar facandu-le pe acestea am fost inspirat sa incep sa desenez din nou. Sunt incantat sa pot sustine o organizatie caritabila care inseamna mult pentru mine si sa impartasesc putin din mine cu fanii pasionati si generosi ai The Cure", a spus el, citeaza NME.Anul trecut, Smith a anuntat ca trei albume The Cure sunt in pregatire, iar unul dintre ele ar fi trebuit lansat pana la finalul lui 2020, insa acest lucru nu s-a intamplat.