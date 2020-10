Robotii vor elimina 85 de milioane de locuri de munca in urmatorii cinci ani, in contextul pandemiei

Sondaje realizate in randul a aproape 300 de companii globale arata ca patru din cinci directori accelereaza planurile de a digitaliza munca si de a introduce noi tehnologii, anuland progresele in privinta angajarilor inregistrate dupa criza financiara din 2007-2008."COVID-19 a accelerat venirea viitorului in privinta muncii", a declarat directoarea WEF, Saadia Zahidi.In privinta lucratorilor care ar urma sa isi pastreze posturile in urmatorii cinci ani, aproape jumatate vor trebui sa invete noi calificari, iar pana in 2025 angajatorii vor imparti egal munca intre oameni si masinarii, subliniaza studiul.In general, crearea de locuri de munca incetineste, iar eliminarea de posturi se accelereaza, in contextul in care companiile din intreaga lume folosesc mai degraba tehnologia decat angajati oameni pentru a introduce date, pentru contabilitate si pentru sarcini administrative.Vestea buna este ca vor aparea peste 97 de milioane de locuri de munca in domeniul sanatatii si ingrijirii, in industrii tech precum inteligenta artificiala si in crearea de continut, a precizat Forumul Economic Mondial, care isi are sediul la Geneva."Sarcinile unde oamenii isi vor putea pastra avantajele (in fata masinariilor - n.r.) sunt managementul, consilierea, luarea de decizii, gandirea, comunicarea si interactiunea", arata studiul.Va creste cererea pentru lucratorii care pot acoperi posturi in economia verde, in domeniul datelor inovatoare si in cel al gestionarii functiilor inteligentei artificiale si care isi pot asuma roluri in inginerie, 'cloud computing' si dezvoltare de produse.Aproximativ 43% dintre companiile chestionate s-au declarat pregatite sa isi reduca forta de munca in urma integrarii tehnologiei, 41% intentioneaza sa isi extinda folosirea de contractori, iar 34% iau in considerare extinderea fortei de munca datorita integrarii tehnologiei, mai releva studiul.