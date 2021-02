Robu il ataca dur pe Fritz: "Crezand ca veti scapa de DNA, ati delegat semnaturile si ati ramas primar fara portofoliu - unic in Romania"

Robu: Ce vreti sa faceti cu banii timisorenilor?

"Dv n-ati fost in stare de nimic, varful carierei dv reale, nu romantate, fiind pozitia de secretara a unui pensionar, care cu 10 ani inainte de a va oferi dv acest post de secretara a fost Presedinte! Cu 10 ani inainte! Si aveti tupeul sa mintiti ca eu am pornit proiecte fara acoperire si ca dv incercati sa le salvati?!", scrie Robu pe Facebook Fostul primar liberal il acuzat pe Dominic Fritz ca ii blocheaza proiectele incepute "Ati blocat tot ce am lasat eu in lucru, ati stopat licitatii, ati reziliat contracte! Asta este tot ce ati facut in 4 luni! Totul sub minciuna ordinara ca ati primit o grea mostenire! Eu am postat tabelul cu toate facturile lasate de mine la plata -la plata, nu in restanta, dv n-aveti nici macar intelegerea termenilor!- la 30.10.2020, cu data si suma! Transparenta 100%!La 30 octombrie, tot ce era de platit data din octombrie si septembrie, cu exceptia a 6 facturi care erau din ultima zi a lui august! O SITUATIE DE INVIDIAT! Postati si dv sumele incasate de Primarie in noiembrie, decembrie, ianuarie si februarie, din cotele defalcate din impozitul pe venit si din taxele si impozitele locale! Daca tot vorbiti de transparenta! Sa vada timisorenii cat s-a incasat -sunt sute de milioane, doar in aceste luni!- si ce mincinos au in frunte!", continua Robu.Robu il acuza pe Fritz ca vrea sa ofere contracte cu dedicatie catre ONG-uri apropiate."CE VRETI SA FACETI CU BANII TIMISORENILOR, DOMNULE?! Eu stiu din surse interne USR +PLUS, mai bine zis PLUS, pt ca s-au saturat de dv si oameni care au crezut ca sunteti altceva! Iata ce vreti: vreti sa-i praduiti prin ong-urile care v-au sprijinit si alte structuri clientelare!Un prim exemplu concret, dat in vileag acum o zi de Renasterea Banateana, este contractul "bine ticluit" de la COLTERM, de peste 1.100.000 lei (!!!), bine ticluit si scos la licitatie total incorect in scurtul mandat, dar iata, suficient de lung pt porcarii, al directorului pus acolo de dv, pus in pofida faptului ca avea la activ o infruptare din banii unei firme private -sau poate tocmai pt asta?!-.Ati mintit in dosarul de alegeri, ati mintit in dosarul de la juramant, mintiti continuu din prima zi de mandat!", scrie Nicolae Robu.In plus, fostul primar ii cere lui Fritz sa dovedeasca ca are domiciliu in Timisoara. "Tot asa si mandatul dv este pierdut de imediat de dupa juramant, pt ca aveti domiciliul in Germania!", acuza Robu."Crezand ca veti scapa de DNA, ati delegat semnaturile si ati ramas Primar fara portofoliu -unic in Romania. Dar dv ati delegat ceva ce de fapt nu aveati, domnule! Dv nu aveati drept de semnatura nicio clipa, pt ca mandatul dv este nul de drept din start! Domnule Fritz, "cazul Fritz" va fi cel mai "gras"caz al DNA de multi ani incoace!", a conchis Robu.