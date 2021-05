O romanca si-a umplut bagajul cu 42 de kg de bucate traditionale de Paste. Ce s-a intamplat pe aeroportul din Cluj

Bagajele romanilor au fost pline cu mancare.Este si cazul unei doamne din judetul Harghita, stabilita impreuna cu toata familia la Bergamo, de mai bine de 20 de ani. A venit in tara pentru doar cateva zile, iar la intoarcere, pe aeroportul din Cluj, la imbarcare, bagajul ei cantarea 42 de kilograme, cu 12 mai mult decat avea voie. Geamantanul urias era plin pana la refuz cu un miel transat, drob, slanina, carne de porc, fasole si carnati.Femeia a fost nevoita sa renunte la o parte din alimente si nu a fost singura in aceasta situatie.Avem voie sa transportam cu avionul produse de origine animala, dar nu in cantitati exagerate, iar acestea trebuie sa fie ambalate corespunzator si in mod obligatoriu puse in bagajul de cala.Cele mai multe zboruri sunt zilele acestea catre Italia, Germania, Spania, Franta dar si catre Egipt.