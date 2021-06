62% dintre oraseni s-ar muta la tara. Pandemia le-a schimbat perceptia despre viata in marile metropole STUDIU

Avantajele de a trai la tara predomina pentru 44% dintre romanii din urban, arata studiul Digitalizarea Europei, comandat de Vodafone Institute si realizat de Kantar, care a cuprins peste 15.000 de persoane intervievate din 15 tari europene, inclusiv Romania.62% dintre romanii din urban intervievati si-ar putea imagina sa se mute la tara in 1-2 ani.Intrebati despre avantajele sau dezavantajele de a locui la tara, 74%, respectiv 80% dintre romanii intervievati considera apropierea de natura si beneficiile sale pentru un stil de viata sanatos ca fiind cele mai mari castiguri. Doar 19% au indicat nivelul chiriei mai scazut. Avantajele traiului la tara predomina pentru 44% dintre romanii din urban.O conexiune buna la internet, mai importanta decat o infrastructura buna pentru servicii de sanatateConditia numarul unu pentru a locui la tara este de departe o conexiune buna la internet: 69% dintre romanii intervievati spun ca aceasta este obligatorie, iar pentru 25% este de preferat. Aceasta constatare este comuna in randul tuturor tarilor europene.De fapt, o conexiune buna la internet a reiesit ca fiind mai importanta decat o infrastructura buna de servicii de sanatate, pe care 54% dintre romanii intervievati o considera esentiala, sau decat un transport public bun, considerat de 42% dintre romani ca fiind obligatoriu. 46% dintre acestia considera ca institutiile bune de invatamant sunt o conditie esentiala.Modul in care UE si guvernele pot realiza potentialul comunitatilor rurale si pot consolida digitalizarea rurala in cadrul obiectivelor Deceniului Digital este, de asemenea, analizat intr-un nou raport produs de Deloitte si comandat de Grupul Vodafone, Raportul de conectivitate rurala, care poate fi accesat aici."In lumina experientelor pandemiei, reducerea decalajului dintre urban si rural a devenit si mai importanta in Uniunea Europeana. Asa cum arata noul studiu Digitalizarea Europei, serviciile bune de comunicatii reprezinta conditia cel mai mult mentionata de catre respondenti pentru a se muta in mediul rural, capitol inca insuficient dezvoltat in multe tari. Avand in vedere obiectivele Deceniului Digital si investitiile prin Facilitatea de Redresare si Rezilienta care vizeaza transformarea digitala, UE are acum o oportunitate unica de a incuraja coeziunea si de a imbunatati calitatea vietii a milioane de cetateni europeni", este de parere Inger Paus, Director al Vodafone Institute.Sondajul online a fost realizat de Kantar pe un numar de 15.000 de cetateni din 15 tari europene, care au inclus: Cehia, Estonia, Franta, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia, Romania, Spania, Suedia, Marea Britanie. Fiecare esantion national a cuprins cel putin 1.000 de persoane intervievate, cu varste peste 16 ani. Aceasta cercetare a fost efectuata in perioada 5 mai-16 iunie 2021. Raportul complet va fi disponibil in urmatoarele saptamani.