Romanii care au facut valuri la Eurovision. Reprezentatiile care au ramas in istorie VIDEO

Luminita Anghel & Sistem au interpretat piesa "Let me try" in 2005 si au reusit sa obtina locul trei, cu 158 de puncte. De altfel, locul trei a fost cea mai inalta performanta atinsa de tara noastra in istoria concursului Eurovision.Paula Seling & Ovidiu Cernauteanu au interpretat piesa "Playing With Fire" in 2010 si au obtinut locul trei, cu 162 de puncte.Mihai Traistariu a interpretat piesa "Tornero" in 2006 si s-a clasat pe locul patru. A obtinut 172 de puncte, fiind cel mai mare punctaj obtinut de Romania, dar nu s-a putut clasa printre primii trei deoarece au participat foarte multe tari.Chiar daca Romania nu s-a mai apropiat ulterior atat de mult de primele locuri, au mai existat cateva melodii care fie au intrat in top 10, fie au devenit foarte populare.Ilinca Bacila si Alex Florea au interpretat piesa "Yodel It!" in 2017, cand s-au clasat pe locul 7, cu 282 de puncte. Mai mult, au fost favoritii publicului, cu un total de 10.378 de voturi exprimate in randul telespectatorilor.Nicola a interpretat melodia "Don't break my heart" in 2003, cand a obtinut locul 10, cu 73 de puncte. Asta a insemnat ca anul urmator Romania a avut posibilitatea de a participa direct in finala, fara a fi nevoie sa mai treaca de semifinale.Mandinga a interpretat piesa "Zaleilah" in 2012, cand a obtinut locul 12, cu 71 de puncte.Paula Seling & Ovi au interpretat piesa "Miracle" in 2014, cand s-au clasat pe locul 12, cu 72 de puncte.Cezar Oatu a interpretat piesa "It's My Life" in 2013, obtinand locul 13, cu 65 de puncte.