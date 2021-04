Peste trei sferturi din romanii din mediul urban intentioneaza sa isi petreaca Pastele acasa STUDIU

"78% dintre romanii din mediul urban planuiesc sa petreaca Pastele acasa, cu familia restransa, iar 13% tot acasa, insa cu rudele, respectand masurile de siguranta in vigoare. Aproximativ 9% au in plan concedii la munte, mare sau in alte locuri", se arata in comunicat.Pentru 35% dintre respondenti, cel mai important obicei este sa petreaca aceasta perioada cu familia si sa fie impreuna, urmat de traditia vopsirii oualor (17%) si participarea la slujba de Inviere (15%). Cei care vor merge la slujba de Inviere au declarat ca vor respecta distantarea fizica si vor incerca sa evite locurile aglomerate, iar o parte nu vor sta toata noaptea la slujba, asa cum o faceau in anii trecuti, potrivit studiului.Cand vine vorba despre cumparaturi, romanii din mediul urban au alocat un buget atat pentru masa de Paste, cat si pentru cadouri. 27% dintre acestia au inceput sa faca aprovizionarea cu o saptamana inainte de Saptamana Mare, lasand doar anumite cumparaturi aproape de Paste. Pana la 300 de lei este bugetul alocat cumpararii de alimente in perioada sarbatorilor pascale pentru 30% dintre romanii din mediul urban, respectiv intre 300 si 500 de lei pentru 34%, iar restul de 36% au in plan sa cheltuiasca peste 500 de lei.In ceea ce priveste locul de unde isi fac cumparaturile, pe primul loc sunt hipermarket-urile, in randul carora magazinele Lidl, Kaufland si Carrefour sunt primele optiuni, in timp ce 24% dintre romanii din mediul urban au declarat ca isi fac aprovizionarea si din piata.Si pentru ca vorbim despre pastrarea si respectarea unor traditii si obiceiuri, precum si despre activitatile premergatoare sarbatorilor pascale, 40% dintre respondetii studiului au declarat ca au inceput deja sa faca curatenia de Paste.Pentru pregatirea mesei, romanii din mediul urban, declara ca au in meniu preparate traditionale. In topul preferintelor se afla ouale rosii (79%) si cozonacul (50%). In ceea ce priveste cadourile oferite sau primite de Paste , aproximativ jumatate dintre romani au declarat ca vor pregati cadouri familiei si apropiatilor. Pentru trei sferturi dintre acestia iepurasul de Paste vine cu un buget de cel mult 500 lei pentru cumpararea cadourilor.Datele provin din 2 studii: studiul Omnibus iSense Solutions, realizat in perioada 20-22 aprilie, pe un esantion de 500 de respondenti cu varsta intre 18-65 de ani, din mediul urban, utilizatori de Internet si din comunitatea online iSense Modern Consumers - comunitate ce cuprinde 50 de persoane cu varsta intre 18 si 55 de ani, din mediul urban, datele fiind culese in decursul lunii aprilie 2021.