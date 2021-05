Romania are 10 cazuri de tulpina indiana. INSP considera ca nu exista motive de ingrijorare

INSP arata ca aparitia unui singur caz de infectare cu aceasta tulpina la nivelul Romaniei intr-un document publicat de Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor se explica prin faptul ca laboratorul care a realizat secventierile nu incarcase inca rezultatele analizelor in platforma mondiala GISAID."In urma noilor informatii aparute in documentul ECDC, INSP a publicat ieri, 13 mai 2021, pe site-ul propriu, un extras din acest document, precum si o sinteza a situatiei din Romania in care se precizeaza ca pana la data de 9 mai 2021 au fost identificate 10 cazuri cu linia genetica B.1.617.2, din care 3 provin din focarul din Colonia Bod, jud.Brasov, iar 7 din focarul de la Popesti-Leordeni, jud.Ilfov. Toate cele 10 cazuri sunt cetateni indieni. Cu referire la diferenta dintre cele 10 cazuri de COVID-19 confirmate cu linia genetica B.1.617.2 mentionate astazi pe site-ul INSP si un singur caz care apare in documentul ECDC, mentionam ca analiza de situatie a ECDC din data de 11 mai 2021 se bazeaza pe informatiile legate de tulpinile secventiate existente intr-o platforma mondiala (GISAID). Incarcarea datelor in aceasta platforma revine laboratoarelor care realizeaza secventieri si nu INSP. Diferenta de 9 cazuri se explica prin faptul ca laboratorul respectiv nu incarcase inca secventele in platforma GISAID" se arata in comunicatul INSP.Institutul mentioneaza ca initial, pe 5 mai, cand a fost identificat focarul de infectie de la Popesti Leordeni, "la acel moment se cunostea faptul ca varianta identificata prin secventiere avea doar una dintre cele doua mutatii prezente la B.1.617.1, ceea ce o face partial asemanatoare cu cea care cauzase o crestere a numarului de cazuri in India", spune INSP precizand ca "Ministerul Sanatatii a fost informat permanent asupra tuturor cazurilor identificate".Institutul mentioneaza ca Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) "isi mentine evaluarea pentru B.1.617.1, B.1.617.2 si B.1.617.3 ca fiind variante de interes (VOI) si nu de ingrijorare (VOC)".Potrivit INSP, indiferent de varianta circulanta in Romania, masurile de prevenire si control sunt aceleasi, necesitand, insa, o atentie deosebita in corecta lor implementare.India a inregistrat din nou, mai mult de 400.000 de noi cazuri de contaminare cu SARS-CoV-2 , iar autoritatile din capitala Delhi si din statul nordic Uttar Pradesh au hotarat sa prelungeasca, o saptamana, restrictiile si carantina.Presiunea este tot mai mare asupra prim-ministrului Narendra Modi de a anunta carantina nationala, similara celei impuse anul trecut, in primul val al pandemiei.