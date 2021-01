Romania a donat combinezoane, masti si viziere catre ministerul Apararii din Republica Moldova

Reprezentantii MApN au predat miercuri, 6 ianuarie, omologilor din Republica Moldova, echipamente de protectie sanitara (combinezoane, masti tip FFP2, masti chirurgicale si viziere), precum si alte bunuri de uz sanitar, arata un comunicat al MApN.Aceasta noua transa de materiale donate vine in completarea demersului initiat in luna aprilie 2020 si face parte din pachetul de masuri de sprijin al cetatenilor din Republica Moldova reiterat de catre presedintele Romaniei cu ocazia recentei vizite la Chisinau.La sfarsitul lunii aprilie 2020, Ministerul Apararii Nationale a contribuit cu personal medical si 10 izolete produse in Romania, ca parte a efortului initiat de autoritatile statului roman pentru sprijinul Republicii Moldova in prevenirea si combaterea raspandirii virusului SARS-CoV-2, aminteste MApN.