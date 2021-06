Romania a folosit doar o treime din dozele de vaccin primite de la AstraZeneca. Unde vor ajunge vaccinurile neutilizate

"Avem aproape 30% rata de utilizare din tot ce am receptionat de la AstraZeneca. Pe 2-8 grade avem capacitate de stocare de cateva sute de metri cubi, nu as putea exact sa spun acum, dar problema nu este la 2-8 grade si nici la minus 20 de grade. Important este sa avem o capacitate de stocare mare la minus 80 de grade, avand in vedere ca la un moment dat se ia in calcul, se analizeaza optiunea, daca se va ajunge la aceasta concluzie din punct de vedere stiintific de a se administra, cel putin pentru anumite categorii de pacienti, cea de-a treia doza. De asemenea, pentru ca nu stim care va fi evolutia din punct de vedere al pandemiei, este important sa avem un stoc important de doze care sa poata sa fie folosite la nevoie", a declarat Valeriu Gheorghita marti, intr-o conferinta de presa.In ceea ce priveste dozele ramase din serul AstraZeneca, el a sustinut ca Romania nu este in situatia de a avea doze care sa expire si a aratat ca aceste doze fie vor fi donate, fie revandute.La randul sau, secretarul de stat din Ministerul Sanatatii Andrei Bacu a explicat ca, in ceea ce priveste dozele de ser produse de AstraZeneca, se vor face, cel mai probabil, demersuri la nivel european pentru ca acestea sa fie livrate in alte zone geografice care au avut acces mai dificil la vaccin."Ce facem noi in Romania, cream cadrul legal pentru a ne putea alinia la aceste demersuri de donatie sau de revanzare, aceste doua elemente sunt prinse in contractele semnate de catre Comisia Europeana cu companiile producatoare de vaccin. Un element important de mentionat este ca e stipulata in contract modalitatea de a se face revanzarea astfel incat sa nu se creeze o specula cu privire la revanzarea de vaccinuri. Sunt demersuri europene, nou updatam legislatia ca sa o aliniem la nivel european", a explicat Andrei Baciu.