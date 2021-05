Ambasada SUA si alte 20 de state, mesaj cu ocazia Zilei impotriva Homofobiei: "Protejarea bunastarii familiilor LGBTIQ, esentiala pentru asigurarea drepturilor omului"

IKEA s-a alaturat campaniei

Ambasadele vorbesc despre " familiile LGBTIQ ", desi in Romania nu exista acest concept. Mai mult, ambasadele sustin ca "o tara poate sa-si atinga intregul potential numai atunci cand diversitatea cetatenilor este apreciata, sustinuta si protejata"."Persoanele si familiile LGBTIQ se confrunta in continuare cu acte de discriminare, violenta si stigmatizare in intreaga lume. Tarile noastre incearca sa combata astfel de acte prin promovarea drepturilor omului pentru toata lumea. Respectul pentru drepturile omului pentru libertatile fundamentale obliga guvernele sa protejeze toti cetatenii de violenta si discriminare si sa se asigure ca toti oamenii se bucura de tratament si de sanse egale.Protejarea bunastarii persoanelor si familiilor LGBTIQ este esentiala pentru asigurarea protejarii drepturilor omului ale tuturor cetatenilor nostri. Avem convingerea ca o tara poate sa-si atinga intregul potential numai atunci cand diversitatea cetatenilor este apreciata, sustinuta si protejata.Actuala pandemie COVID-19 nu permite grupurilor sau persoanelor sa participe la festivaluri si marsuri, insa ne reafirmam in aceasta zi sustinerea deplina pentru lupta pasnica in vederea incetarii tuturor formelor de discriminare si violenta, inclusiv pe criterii de orientare sexuala, identitate sau expresie de gen si caracteristici sexuale", se arata in declaratia comuna semnata de mai multe ambasadele si reprezentante ale unor institutii internationale.Semnatarii sunt Reprezentanta Comisiei Europeane in Romania si ambasadele SUA, Marii Britanii, Sloveniei, Australiei, Austriei, Belgiei, Canadei, Croatiei, Cehiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Irlandei, Israelului, Italei, Luxembourg, Olandei, Noii Zeelande, Norvegiei, Portugaliei, Spaniei, Sudiei, Elvetiei, Uruguayului.IKEA s-a alaturat campaniei ACCEPT "Dragostea e dincolo de cei patru pereti", prin care isi consolideaza angajamentul pentru a construi un mediu de lucru incluziv pentru persoanele queer."Steagul curcubeu ridicat in fata magazinelor IKEA] Astazi este IDAHOT - Ziua Internationala impotriva Homofobiei, Transfobiei si Bifobiei si inceputul campaniei noastre "Iubirea exista si in afara celor patru pereti".Ne consolidam angajamentul pe care il avem pentru a crea un mediu de lucru incluziv in care toti colegii nostri LGBT+ se simt bine-veniti, respectati si apreciati pentru cine sunt. In calitate de companie care este ghidata de viziunea de a crea o viata de zi cu zi mai buna pentru cat mai multi oameni, simtim responsabilitatea si privilegiul de a putea sustine o schimbare pozitiva a societatii in acest sens", se arata in mesajul companiei.