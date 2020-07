Romania are cele mai multe mame minore din Europa. In 2018, peste 700 de copile au devenit mame inainte de a implini 15 ani

Rata foarte mare de abandon scolar

In 2018 8.261 de fete cu varsta cuprinsa intre 10 si 17 ani au devenit mame, iar 725 au trecut prin aceasta experenta inainte de varsta de 15 ani, potrivit informatiilor Eurostat.Salvati Copiii Romania a realizat o ancheta sociologica din care rezulta ca mai putin de doua procente dintre tinerele mame spun ca au interactionat cu serviciile publice de asistenta sociala, informeaza RFI Analiza Salvati Copiii a concluzionat ca 83% dintre mamele minore nu mai frecventau scoala la momentul completarii chestionarului, iar 64% dintre acestea au abandonat scoala inainte de sarcina. Aproximativ 20% dintre gravidele si mamele minore afirma ca locuiesc in gospodaria de provenienta a partenerului, insa sub 2 procente dintre acestea sunt casatorite legal.Aproape 70% dintre respondenti afirma ca locuiesc intr-o casa cu cel mult doua camere. Doar o treime dintre respondenti spun ca au grup sanitar in locuinta. Varsta tatalului, la nasterea copilului, in cazul mamelor minore este in medie cu apoximativ 5 ani mai ridicata, de 20.6 ani, cu valori cuprinse intre 14 si 39 de ani, iar in aproximativ 10% dintre cazuri tatal este minor."Fenomenul mamelor minore s-a cronicizat in Romania de-a lungul anilor, cu consecinte care privesc atat siguranta si bunastarea celor doi copii - mama adolescenta si nou-nascutul, cat si societatea in ansamblul ei. Statutul social vulnerabil al acestor mame este mostenit de copiii lor si suntem in fata unui cerc vicios pe care nu il putem depasi fara politici publice focusate si cat mai concrete", a declarat Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv al Organizatiei Salvati Copiii Romania, pentru RFI."Prevenirea maternitatii timpurii si a consecintelor asociate implica atat acces la informare, inclusiv prin intermediul disciplinei Educatie pentru Sanatate, cat si imbunatatirea accesului la servicii medicale, cu precadere in zonele rurale. Avem nevoie de sinergia tuturor actorilor cu responsabilitate, de politici coerente, sustenabile si fundamentate pe dovezi pentru reducerea decalajelor inregistrate de tara noastra, pentru imbunatatirea vietii copilelor condamnate la o maturizare brusca si schimbarea destinului nou-nascutilor", a spus Dr. Diana Loreta Paun, Consilier Prezidential, Departamentul Sanatate Publica, pentru sursa citata.