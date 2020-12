Romania este pe ultimul loc in Uniunea Europeana la numarul ministrilor de sex feminin. Procent mai mic decat Polonia

Top 5 cele mai mici procente

Top 5 cele mai mari procente

Romania este pe ultimul loc intr-un clasament intocmit pe aceasta tema, cu un procent de 5%. In Suedia, pe de alta parte, tara aflata pe primul loc, 53% dintre ministri sunt de sex feminin.Informatia apare intr-o cercetare intreprinsa de unul dintre membrii grupului geo-spatial.org Polonia are, ca si Romania, o singura femeie in Guvern, dar procentul Poloniei este de 6%, avand mai putini membrii in componenta Guvernului.1. Romania 5%2. Polonia 6%3. Grecia 9%4. Malta 13%5. Ungaria, Estonia 14%1. Suedia 55%2. Finlanda, Austria 53%3. Franta, Belgia 50%4. Spania 48%5. Olanda, Lituania 47%Mihai Bumbes, presedintele ONG-ului "Militia Spirituala", a comentat acest aspect printr-o postare pe Facebook , prin care arata ca, in ultimii 31 de ani, de la Revolutie si pana astazi, doar 47 de femei au condus diverse ministere, ceea ce ar insemna un procent total de 11,93%."Am revenit cu un nou tablou privind accesul participarii femeilor la guvernarea Romaniei in ultimii 31 de ani.Din cele 394* de persoane care s-au succedat la conducerile ministerelor in cele 24 de guverne pe care le-am avut de la Revolutie si pana azi, doar 47 au fost femei, asta insemnand 11,93 % din numarul total.La functia de prim-ministru lucrurile stau si mai prost, din 17 prim-ministri, am avut o singura prim-ministra, asta insemnand 6,25%. Basca, ministerele cu greutate, cu foarte mici exceptii, au fost detinute tot de barbati.Pentru ca e un volum de munca foarte mare, nu am calculat timpul exact (ani/luni) petrecut de cele 394 de persoane in functie, dar diferentele ar fi si mai dramatice intre femei si barbati, in favoarea celor din urma", scrie Mihai Bumbes pe Facebook.