Vlad Voiculescu: "Vaccinam pe cat vaccin avem. Romania are vaccin, dar nu e destul"

Totodata, oficialul de la Sanatate s-a ferit sa spuna daca Romania va reusi sa vaccineze 10,4 milioane de romani pana in septembrie, asa cum a spus premierul Florin Citu "Daca ne uitam la cat vaccinam raportat la populatie , mergem bine. Cantitatea de vaccin e limitata. Ceea ce primim este diferit de la saptamana la saptamana, anul trecut prin septembrie nimeni nu spera ca vom avea primele doze de vaccin in Romania", a declarat Vlad Voiculescu la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, punctand ca pragul de 10,4 milioane de vaccinari e "impus de viata", nu de coalitia politica din care face parte."Organizarea merge din ce in ce mai bine si cred ca principala problema e numarul de vaccinuri pe care le avem disponibile. Probabil ca atunci cand vom ajunge in intreaga tara, cu siguranta vom avea nevoie de o campanie de comunicare buna", a spus Voiculescu.Ministrul Sanatatii a spus ca cel mai probabil vom avea nevoie de masca si pe parcursul acestui an.