Romania are cea mai mare rata a deceselor din cauza accidentelor rutiere din UE. Cele mai multe decese au loc in vestul tarii

Cele mai multe decese din cauza accidentelor rutiere au loc in vestul tarii. In regiunile Centru si Nord, rata accidentelor rutiere fatale este mai redusa. Cea mai mica rata este in Bucuresti -Ilfov, scrie biziday.ro Potrivit datelor centralizate de Eurostat din 2018, din 23.418 persoane care si-au pierdut viata in tarile UE intr-un singur an, 1.867 au murit pe soselele din Romania (aproape 8%). Cea mai mare rata a deceselor in accidente rutiere raportata la un milion de locuitori s-a inregistrat in Regiunea de Vest (114/milion), urmata de Dobrogea (111/milion), Oltenia (102/milion) si Muntenia (100/milion). Cele mai putine decese au avut loc in Bucuresti-Ilfov (48/milion, posibil si din cauza aglomeratiei care limiteaza implicit viteza si numarul accidentelor fatale) in timp ce in restul tarii, rata deceselor rutiere s-a situat la peste 95 de morti la un milion de locuitori.