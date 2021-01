Romania a dat comanda pentru 9 milioane de vaccinuri CureVac. Ce tehnologie foloseste compania germana

"Premierul si-a exprimat deja disponibilitatea pentru a aloca resursele necesare pentru procurarea tuturor vaccinurilor care sunt disponibile . Ministerul Sanatatii a semnat, zilele trecute, o comanda pentru inca 9 milioane de vaccinuri CureVac, unul dintre produsele care inca nu a fost aprobat, dar exista inca o intelegere clara ca daca procesul va merge mai departe, daca vaccinul va fi aprobat, va ajunge in cantitati rezonabile - cum spuneam, vorbesc de 9 milioane de doze - si in Romania", a spus ministrul.Potrivit acestuia, in prezent, in Romania, exista mai multe centre de vaccinare cu circuit inchis decat cu circuit deschis."30% din vaccinari sunt in afara platformei de vaccinare . Exista platforma de programare si exista Registrul National pentru Vaccinare. Acestea doua trebuie puse impreuna. (...) Avem, in acest moment, mai multe centre cu circuit inchis decat centre cu circuit deschis. Centre cu circuit deschis inseamna ca toata lumea se poate programa. Centre cu circuit inchis inseamna ca doar o parte din populatia Romaniei, doar anumite categorii se pot programa. Lucrul acesta ne ingrijoreaza", a aratat demnitarul.Compania CureVac produce un vaccin bazat pe tehnologia Mesager ARN, similar celor de Pfizer-BioNTech si Moderna. Serul se afla acum in fazele finale ale procesului de testare.