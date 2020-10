Romania detine primul loc din UE ca pondere a angajatilor aflati in risc de saracie

"Desi situatia s-a mai imbunatatit din 2015, continuam sa inregistram cele mai mari ponderi din UE ale angajatilor expusi riscului de saracie", precizeaza sursa citata.In anul 2015, ponderea celor aflati in risc de saracie era de 18,8%.Pe de alta parte, Romania ocupa al doilea loc in UE in ceea ce priveste ritmul de crestere a productivitatii, dupa Irlanda, in conditiile in care din 2010 pana in prezent cresterea este de 42,6%."Ideea conform careia munca iti asigura bunastarea si, implicit, oamenii saraci sunt cei care nu vor sa munceasca, este mai putin adevarata in Romania decat oriunde in Europa. Toate aceste lucruri se intampla desi in ultimii ani productivitatea angajatilor din Romania a crescut in mod considerabil", comenteaza autorii infograficului.