Romania este pe locul al doilea in Uniunea Europeana la numarul de mame adolescente. Ce consecinte are o astfel de sarcina

Potrivit autorilor, fenomenul este ciclic, repetandu-se in cadrul acelorasi familii de la o generatie la alta impreuna cu precaritatea economica, sociala si de sanatate.In 2019, au fost inregistrate 16.639 de sarcini in randul adolescentelor, in scadere cu 9% fata de anul 2018. In cazul adolescentelor sub 15 ani, numarul de sarcini a scazut in toate regiunile, cu exceptia regiunilor Nord-Vest si Nord-Est, unde cresterea a fost de 11%.Potrivit studiului, in 2019, numarul intreruperilor de sarcina in cazul fetelor intre 15 si 19 ani a fost de 4.290, iar varsta primului partener sexual este apropiata de varsta adolescentei in aproape 70% dintre cazuri.Conform UNICEF, la adolescentele intre 15 si 19 ani, in 2019, cele mai multe sarcini au fost in judetele Mures (827 de sarcini), Brasov (761 de sarcini), Dolj (700 de sarcini), Iasi (691 de sarcini), Bacau (654 de sarcini), Constanta (616 de sarcini), Bihor (593 de sarcini), Suceava (512 de sarcini), Dambovita (503 de sarcini) si Prahova (483 de sarcini).Persoanele cu cel mai scazut nivel de educatie au cele mai multe sarcini (31,7 %), de peste trei ori mai mare decat cele care au absolvit invatamantul obligatoriu sau ani de liceu."Concluziile raportului arata clar nevoia de masuri complexe pe mai multe planuri si cu implicarea mai multor institutii ale statului, care trebuie sa se coordoneze eficient. Sistemul de educatie, cel medical, dar si autoritatile locale trebuie sa actioneze, acordand o atentie sporita tinerelor din categoriile vulnerabile, in special in contextul pandemiei de COVID-19, in care vulnerabilitatile familiilor aflate la risc au crescut", a declarat Pieter Bult, Reprezentantul UNICEF in Romania.Raportul arata ca sarcinile in cazul mamelor de peste 15 ani ar putea fi prevenite prin educatie si programe de planificare familiala adaptata cadrului socio-cultural in care traiesc aceste adolescente. De asemenea, nu exista o delimitare a rolului si o corelare a atributiilor de actiune pentru autoritati in privinta sanatatii reproducerii generatiilor tinere si a prevenirii sarcinilor la minore."Nivelul de educatie este direct proportional cu varsta primei experiente de cuplu si cu aparitia unei sarcini in viata unei adolescentei. Un procent semnificativ de mame minore (31,7%, din datele noastre) nu finalizeaza ciclul de educatie primar.Una din 6 adolescente care au avut un copil inainte de 15 ani va avea un al doilea copil inainte de a implini 18 ani. Aceste cifre ilustreaza amploarea problemei si necesitatea unei actiuni educative care sa se adreseze tuturor grupurilor de adolescenti, pe canalele de comunicare specifice si cu forme diferite de prezentare a mesajelor, adaptate nevoilor acestora In ceea ce priveste Asociatia SAMAS, aceasta se va implica in continuare in sprijinirea activitatii de educatie in comunitatile defavorizate", a declarat Marina Otelea, unul din autorii studiului.Autorii noteaza ca nu sunt implementate masuri educative pentru grupurile de adolescenti dezavantajati social si pentru cei care au abandonat scoala, ceea ce sporeste riscul pentru un comportament sexual riscant si aparitia unei sarcini nedorite. Este nevoie de o abordare complexa, multidimensionala, in cadrul unor politici publice integrate care sa vizeze educatia sexuala, sensibilizarea comunitatii asupra nevoilor specifice in domeniu si asigurarea unor servicii adaptate profilului psihologic si emotional al adolescentului.Printre recomandari se numara initierea unei reforme legal-administrative care sa inlature barierele ce ingradesc accesul minorilor la informatii si servicii de sanatate a reproducerii si sexualitatii, prin revizuirea si adaptarea cadrului legal privind politicile de sanatate a reproducerii.Se mai recomanda si introducerea in programa scolara a educatiei in domeniul sanatatii reproducerii si sexualitatii ca materie obligatorie, in acord cu standardele internationale si axarea programelor pe valori si pe crearea de obiceiuri comportamentale responsabile.Este necesara si reorganizarea serviciilor de planificare familiala cu initierea unor servicii prietenoase pentru adolescenti si tineri si identificarea posibilitatilor de a reface reteaua de cabinete de planificare familiala/servicii de sanatate a reproducerii. De asemenea, se recomanda asigurarea furnizarii de contraceptive gratuite adolescentilor, in general, si cu prioritate celor defavorizati, conform studiului UNICEF.