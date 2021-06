Mortalitate infantila: cauzele pentru care Romania e campioana europeana in acest clasament negru

Malta, fruntasa la decesele copiilor sub un an

Factorii care duc la cresterea mortalitatii infantile

Lipsa neonatologilor si a pediatrilor

Bani alocati in PNRR pentru nou nascuti

Asta dupa ce, timp de foarte multi ani, tara noastra era in fruntea clasamentului, din cauza conditiilor precare din maternitatile romanesti.Concret, mortalitatea infantila este un indicator sensibil al starii de sanatate a populatiei si constituie un fenomen demografic caruia i se da o mare importanta.In prezent, primul loc in topul mortalitatii infantile e ocupat de Malta, cu 6,7 decese la mia de nasteri vii, potrivit Eurostat. Romania inregistreaza 5,8 decese la mia de nasteri, fiind indeaproape urmata de Bulgaria, cu 5,6 decese inregistrate la mia de nasteri.Slovacia si Luxemburg inregistreaza, la randul lor, rate ridicate ale mortalitatii infantile. In total, la nivelul Uniunii Europene au murit peste 14.000 de copii inainte de a implini varsta de 1 an, in 2019, an pentru care s-a facut ultima raportare.Specialistii sunt de parere ca sunt mai multi factori care influenteaza aceste cifre. Avem, pe de-o parte, femeile care ajung prima oara la medic sau in maternitate abia atunci cand nasc. Astfel, preventia si educatia sunt doua componente care influenteaza indicatorul privind mortalitatea infantila.Mare parte din acesti copii ar putea fi salvati daca s-ar face detectia precoce a nasterilor premature si daca ar exista o organizare eficienta, care sa le permita sa se nasca in maternitati dotate in mod adecvat, cu echipamente si cu personal calificat.Intre mediul urban si mediul rural exista, de asemenea, diferente majore legate de modul in care sunt ingrijiti copiii, in categoria de mortalitate infantila intrand tot ceea ce se intampla cu un bebelus pana la varsta de un an, in eventualitatea in care se ajunge la deces. Lipsa neonatologilor si a medicilor pediatri sunt alte motive pentru care Romania ocupa, in continuare, un loc fruntas in topul european privind mortalitatea infantila."Situatia maternitatilor din Romania ramane una critica si avem situatii in care medicii refuza sa primeasca prin transfer nou-nascuti cu patologii grave, care poate altfel nu pot fi salvati, pentru ca nu au unde sa ii interneze si cum sa le sustina functiile vitale. Este o drama pe care o impartasesc deopotriva parintii si medicii", a explicat Gabriela Alexandrescu, presedintele Salvati Copiii.Si Ministerul Sanatatii ia in calcul reducerea mortalitatii infantile in tara noastra, astfel ca a inclus in Planul National de Redresare si Rezilienta o componenta dedicata dotarii sectiilor de Terapie intensiva nou-nascuti, pentru care se vor acorda 80 de milioane de euro.Pentru a putea vedea care sunt nevoile din maternitatile romanesti, Ministerul Sanatatii a semnat un parteneriat cu o fundatie, in asa fel incat sa planifice investitiile, o data identificate acele nevoi."Planuim investitiile intr-un mod in care sa ajungem acolo unde este cea mai mare nevoie", a spus Ioana Mihaila, ministrul Sanatatii.