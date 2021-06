Octavian Berceanu: "Romania nu va fi niciodata groapa de gunoi a continentului". Ce a descoperit garda de mediu in Vrancea VIDEO

"Nu vom fi niciodata groapa de gunoi a continentului! Un nou container cu produse electronice second-hand din UK urma sa fie dus in Vrancea. La verificarea in Portul Agigea garda de mediu si garda de coasta au gasit televizoare cu ecranul spart, frigidere vechi de 30 de ani si deseuri din plastic. Sub masca electronicelor SH se incearca permanent introducerea in Romania a Deseurilor de Echipamente Electrice si Electronice DEEE", a scris, joi, pe Facebook , Octavian Berceanu.Acesta a anuntat ca deseurile or fi expediate in tara de provenienta si s-a deschis dosar penal."Structurile de crima organizata din domeniul deseurilor sunt o amenintare permanenta pentru sanatatea noastra si natura in care traim", a mai scris Berceanu.Un container cu noua tone de deseuri a fost descoperit de autoritati, joi, in Portul Constanta Sud-Agigea, acesta sosind din Marea Britanie si fiind destinat unei firme din judetul Vrancea. In container erau produse electrocasnice second-hand, iar in acte erau trecute mobilier si jucarii.