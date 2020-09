Parlamentul impinge Romania spre extremism religios. Opozitia fata de orice discutie legata de sex ar urma sa fie dictata prin lege

Interdictia dezbaterilor despre teoria de gen

Curentul se remarca la nivel international, iar urmatoarele atacuri ar putea ajunge la dreptul femeilor de a intrerupe o sarcina.In ultimii ani, in Romania sunt la moda idei populare si pe plan international, care submineaza drepturile si libertatile oamenilor si incita la ura. Initiativele au culminat cu organizarea, in anul 2018, a unui referendum pentru redefinirea familiei, care nu a atins pragul minim de participare de 30% din electorii cu drept de vot.Atacurile la adresa libertatii si a educatiei au continuat, iar in 2020 parlamentarii au refuzat sa recunoasca materia numita "educatie sexuala", numind-o "educatie sanitara", iar in prezent incearca sa interzica teoria de gen in institutiile de invatamant.La jumatatea lunii iunie 2020, Senatul Romaniei a adoptat proiectul care modifica Legea educatiei nationale si interzice universitatilor si celorlalte institutii de invatamant orice dezbateri sau cursuri despre discriminarea de gen sau stereotipurile de gen si orice teorie despre identitati de gen, "inteleasa ca teoria sau opinia ca genul este un concept diferit de sexul biologic si ca cele doua nu sunt intotdeauna aceleasi".In iulie 2020, presedintele Klaus Iohannis a contestat la CCR legea care interzice referirea la identitatea de gen in scoli si universitati, argumentand ca "echivaleaza cu cenzura".Curtea Constitutionala trebuie sa decida in data de 30 septembrie daca modificarile aduse Legii Educatiei sunt constitutionale.Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) a depus la Curtea Constitutionala a Romaniei un punct de vedere in care sustine ca noile prevederi ale legii sunt neconstitutionale. Initiativa SNSPA este sprijinita de mai multe centre universitare din Romania si din lume, precum Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca si Universitatea din Bucuresti . In plus, mai multe centre si institute de cercetare, asociatii profesionale universitare si 885 de profesori si cercetatori romani si straini sustin demersul.Organizatiile si persoanele semnatare sustin ca modificare legii ingradeste dreptul la libertatea de exprimare, inclusiv a opiniilor stiintifice, submineaza libertatea de cercetare, reprezinta o ingerinta grava a politicului in autonomia universitara si contravine legislatiei Uniunii Europene.La inceputul lunii aprilie a acestui, legea care obliga unitatile scolare sa organizeze, cel putin o data pe semestru, programe de educatie pentru viata si sanatate, inclusiv educatie sexuala pentru copii, a fost promulgata. Astfel, autoritatile locale si institutiile publice sau private cu atributii in domeniul educatiei au obligatia de a derula in scoli programe de prevenire a contactarii bolilor cu transmitere sexuala si a graviditatii minorelor.Insa patru parlamentari PSD si PNL au introdus in Comisia pentru Munca din Camera Deputatilor un amendament prin care numele materiei: "educatie sexuala" este inlocuit cu "educatie sanitara". In plus, prin acelasi amendament, programele de educatie care includ aceasta materie trebuie sa aiba loc doar cu acordul scris al parintilor sau al reprezentantilor legali ai copiilor. Amendamentul sustinut de parlamentari a fost introdus intr-un proiect de lege privind drepturile copiilor, care a fost adoptat in Senat.Presedintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei, sustinand, printre altele, ca legea nu defineste notiunea de "educatie sanitara". Joi, 24 septembrie, Curtea Constitutionala a Romaniei a decis ca predarea educatiei sanitare in scoli se face obligatoriu cu acordul parintilor.Oana Baluta, conferentiara universitara in cadrul Universitatii din Bucuresti, sustine ca opozitia fata de educatia sexuala in scoli si fata de discutiile despre gen face parte din curentul international care se remarca puternic in Polonia si Ungaria."Opozitia fata de educatia sexuala in scoli si opozitia fata de orice discutie despre sex si gen nu sunt initiative care privesc strict spatiul romanesc. La nivel international, de ani buni se desfasoara campanii impotriva politicilor de gen si a egalitatii de gen. Campaniile acestea acuza mediul universitar, organizatiile non-guvernamentale si orice fel de persoana care are o viziune progresista si care sustine egalitatea de gen ca lucreaza cu ceea ce ei numesc "ideologie de gen". In aceasta notiune de "ideologie de gen", ei au introdus orice: opozitie impotriva educatiei sexuale, impotriva egalitatii in mariaj, si pentru LGBTQ (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer -n.r.), si pentru persoanele heterosexuale, campanii puternice impotriva conventiei de la Istanbul, dar si atacuri la adresa studiilor de gen. Acestea sunt campanii menite sa mentina un status quo care este patriarhal si care se opune egalitatii de gen si a egalitatii intre persoanele care sunt heterosexuale si cele care nu sunt", explica Oana Baluta pentru Ziare.com.Criticile la adresa studiilor de gen sau a educatiei sexuale au fost, in prima faza, de natura retorica, dar s-au transformat in initiative legislative."Actorii principali in aceste campanii sunt organizatiile conservator-religioase sau persoane cu o versiune fundamentalist-religioasa asupra lumii, oameni care contesta gandirea stiintifica sau oameni care contesta separarea dintre stat si biserica . Ei propun o viziune conservatoare asupra lumii, care e in contradictie cu felul in care a evoluat egalitatea de gen, felul in care noi am inteles ca si persoanele care fac parte din comunitatea LGBTQ sunt oameni si au drepturi. Campaniile sunt din ce in ce mai virulente. Nu doar ca genereaza modificari legislative, creeaza si un discurs la urii, care este extrem de problematic. Ideea este ca Romania sa nu se aseze pe drumul iliberalismului pe care s-au asezat Polonia si Ungaria din ce in ce mai vizibil", mai spune Oana Baluta.Fostul ministru al Educatiei, Mircea Miclea , declara pentru Europa Libera , ca modificarea adusa Legii educatiei este aberanta, iar initiatorii nu s-au gandit la consecintele produse autonomiei universitare."Este prima data dupa Evul Mediu cand un oganism legiuitor spune ce se poate preda si ce nu se poate preda in Universitate, asta facea in Evul Mediu biserica catolica. De atunci incolo, universitatile se bucura de libertate academica, asta inseamna ca orice teorie poate fi abordata, discutata, analizata, respinsa, aprobata etc. Esenta universitatii este libertatea de gandire si de cercetare, or aceasta e o intruziune in activitatea universitatilor, nici nu cred ca s-au gandit la consecinte. Consecintele imediate ale acestui articol sunt ca din toamna viitoare nu mai ai voie sa tii niciun curs pe tema studiilor de gen, niciun masterat, program, nimic, se interzic, trebuie scoase din curriculum. Nu ar fi prima oara cand nu se gandesc la consecinte", spunea Miclea.Trendul atacurilor drepturilor castigate se va mentine in urmatorii ani si va tinti asupra accesului femeilor la intreruperea de sarcina si a conventiei Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, organizata la Istanbul."Referendumul din 2018 si cei doi ani dinaintea referendumului au deschis o agenda publica in care Coalitia pentru Familie si sustinatorii acestei structuri au introdus si alte teme pe care le-au atacat, au vorbit critic impotriva educatiei de gen, au atacat si conventia de la Istanbul. In opinia mea, urmeaza atacuri la adresa conventiei de la Istanbul si la adresa intreruperii de sarcina", explica Baluta.