Cum atingem tinta de 5 milioane de vaccinati in doua saptamani: marea problema de la sate. Viitorul masurilor de relaxare

Orban: "Trebuie sa convingem oamenii"

Maratoanele de vaccinare nu sunt potrivite la sat

Oamenii de la sate, dezinformati

E posibil sa ne intoarcem de unde am plecat

Virusul infecteaza dupa oferta care i se face

Specialistii din sistem spun insa ca, in contextul in care apetitul romanilor pentru vaccinare scade, atingerea unei astfel de tinte este de domeniul imposibililului. Maratoanele de vaccinare , vaccinarile drive through si imunizarea in centrele deja existente nu sunt suficiente, solutia fiind imunizarea la sate, actiune care, in prezent, lasa de dorit."Atingerea acestui prag de 5 milioane depinde de foarte multi factori. In primul rand, e vorba de disponibilitatea oamenilor de a se vaccina . In al doilea rand, e vorba de actiunile cu care se vine in intampinarea acestora. Eu consider ca e foarte important, pentru dinamizarea acestui proces de vaccinare, sa se priveasca foarte serios spre populatia rurala. Iar asta pentru ca avem aproape 50% din oameni care traiesc in mediul rural ", a explicat pentru Ziare.com profesorul Emilian Popovici, vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie.Concret, pe 16 mai erau vaccinate 2.811.399 de persoane cu ambele doze, in timp ce totalul persoanelor vaccinate cu o singura doza era de 1.117.282 de persoane, potrivit cifrelor Comitetului National pentru Coordonarea Activitatilor de Vaccinare anti COVID-19 (CNCAV).Trendul de 100.000 de persoane imunizate pe zi este unul care il multumeste pe Ludovic Orban , presedintele Camerei Deputatilor."Romania e apreciata pentru modul in care a organizat campania de vaccinare. Ea trebuie sa continue, sa convingem in continuare oamenii. In mediul rural e nevoie de implicarea oamenilor, a oamenilor cu influenta, inclusiv a preotilor, asistentii sanitari si toate categoriile pentru a creste si in mediul rural rata de vaccinare", a punctat Orban in cursul zilei de luni.Maratoanele de vaccinare si vaccinarile drive-through nu sunt potrivite pentru mediul rural, unde solutia o reprezinta, intre altele, caravanele de vaccinare si echipele mobile de vaccinare."Este esentiala legatura cu primariile si colaborarea si cu alte institutii cum ar fi scoli sau biserici. Astfel se poate realiza si mobilizarea persoanelor din mediul rural, unde avem un anumit tip de populatie. Si, atunci, se vaccineaza in locul ales de primarie sau de primarie in colaborare cu medicul de familie", a completat epidemiologul Emilian Popovici.In prezent, sunt putine locurile in care se face vaccinare cu ajutorul caravanelor. Un exemplu in acest sens insa e in satele si comunele din Ilfov, unde caravanele mobile ale Spitalului Militar Central si echipe de doctori din unitatea sanitara fac vaccinare in mediul rural."Se vaccineaza lumea in zonele urbane, unde informatia este corecta, unde oamenii sunt mai educati, unde cetatenii au mai multe cunostinte, mai ales in domeniul medical. E clar ca aici va merge intotdeauna bine. Adevarata provocare de a vaccina este aceea de a merge in zonele rurale. Si nu e vorba doar de vaccinare, ci si de informare. Cei de acolo isi iau informatia de la preot, primar sau medic, daca sunt norocosi sa aiba unul", a explicat si Radu Ganescu, presedintele Coalitiei Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC).Reprezentantul pacientilor este sceptic ca tinta de cinci milioane de vaccinati va fi atinsa in doua saptamani, asa cum isi propun autoritatile. La fel sustine si Sorin Paveliu, medic primar boli interne si expert in politici de sanatate publica."Cu cat va creste numarul de vaccinati, cu atat mai bine. Cu cat o sa scada numarul celor care sunt vaccinati natural e posibil sa ne intoarcem de unde am plecat. Probabil ca autoritatile, in momentul in care se va schimba trendul, vor reactiona foarte prompt si vor spune ca vor respecta normativul", spune medicul.De altfel, de fiecare data cand au fost relaxate masurile, numarul cazurilor de coronavirus noi confirmate a crescut. Asadar, autoritatile ar trebui sa inlesneasca masurile in masura in care realitatea din teren, aflata intr-o continua dinamica, le va permite acest lucru."Acest virus infecteaza dupa oferta care i se face. Japonezii au fost la 2.000 de infectii, acum sunt la 6.000 de infectii pe zi, tot pe fondul de relaxare. In momentul in care reduci nivelul de masuri creste oferta. Si e clar ca virusul este prezent, pentru ca el nu a disparut. Cand se reduce nivelul de masuri, creste numarul de infectii", a conchis profesorul Emilian Popovici.