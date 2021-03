Romania, pe locul sase in Europa la vaccinare anti-Covid. Peste 2 milioane de doze vor ajunge in tara in martie

"Activitatea ne claseaza la un total de doze administrate pe un loc sase la nivel european si cu un total de doze administrate global pe pozitia 23", a afirmat Baciu, intr-o conferinta de presa.El a spus ca in Romania vor fi aduse in luna martie 2.212.734 de doze de vaccin, fata de 2,6 milioane de doze initial. Potrivit lui Baciu, in luna aprilie vor sosi in tara 3.175.000 de doze de vaccin anti-COVID.Baciu a mai spus ca au fost receptionate pana la 15 martie 3.234.000 de doze de vaccin, dintre care au fost administrate 2.210.000 si au fost distribuite 2.567.000."Cu privire la dozele produse de AstraZeneca, am receptionat pana la 15 martie 797.000 de doze. Dintre acestea au fost administrate 238.000, cu un total distribuit de 358.000 de doze", a aratat secretarul de stat.El a declarat ca, dintre toate dozele utilizate, 4.599 s-au pierdut, ceea ce reprezinta 0,21%.