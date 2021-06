Zonele urbane din Romania, printre cele mai poluate din UE, arata o statistica Eurostat

In randul statelor membre, cea mai mare medie anuala a concentratiei de particule fine (PM2,5) se regaseste in zonele urbane din Bulgaria (19,6 lg/m3), Polonia (19,3 lg/m3) si Romania (16,4 lg/m3). In contrast, concentratia este cea mai scazuta in zonele urbane din Estonia (4,8 lg/m3), Finlanda (5,1 lg/m3) si Suedia (5,8 lg/m3).FOTO EurostatPM2,5 reprezinta cele mai periculoase particule fine, adica cele cu un diametru mai mic de 2,5 microni. Spre deosebire de PM10 (adica particule cu o dimensiune de 10 microni), particulele PM2,5 pot afecta mai grav sanatatea deoarece patrund adanc in plamani.Potrivit unui studiu publicat in luna martie de platforma globala privind calitatea aerului IQAir, Romania s-a clasat pe locul 15 in topul celor mai poluate tari din Europa, in 2020, iar capitala Bucuresti a ocupat pozitia 51 la nivel mondial. Cea mai poluata capitala din lume este Delhi (India), iar la polul opus aerul cel mai curat este de gasit in insule din mijlocul oceanului, precum Insulele Virgine si Noua Zeelanda, sau in capitalele tarilor nordice Suedia si Finlanda.FOTO EurostatLa nivel mondial, in 2020, doar 24 din cele 106 tari monitorizate au respectat recomandarile anuale ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru poluarea cu PM2,5, sustine IQAir.