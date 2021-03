Romania trece la ora de vara in noaptea de sambata spre duminica. Ceasul se da inainte cu o ora

Romania face de doua ori pe an schimbarea orei, desi Parlamentul European a votat in 2019 pentru a pune capat practicii de ajustare a ceasurilor cu o ora, in primavara si toamna, incepand din acest an.Comisia pentru transport si turism (TRAN) din Parlamentul European a cerut in acest an Consiliului UE sa urgenteze procedurile pentru renuntarea la schimbarea sezoniera a orei . Cu toate acestea, Consiliul UE nu are inca stabilita, dupa doi ani de analiza, o pozitie comuna."Este important sa ascultam cererea cetatenilor nostri de a nu mai schimba ora. 4,6 milioane de persoane au raspuns la consultarea publica cu privire la aceasta problema (...) Se estimeaza ca 20% din populatie sufera de probleme fizice sau mentale care au legatura cu schimbarea orei. Acestea sunt adesea grupuri vulnerabile in societate, cum ar fi copii, varstnici si bolnavi cronici" a declarat Johan Danielsson (grupul S&D), raportorul Parlamentului.In prezent, trecerea la ora de vara se face in ultima duminica din martie, iar la ora de iarna, in ultima duminica din octombrie.