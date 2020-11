Romania va demara constructia reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda, dupa ce acordul cu SUA a fost avizat de Comisia Europeana

Potrivit acestuia, constructia reactoarelor va avea loc impreuna cu parteneri strategici din SUA si cu parteneri din Uniunea Europeana."Domnul ministru al Economiei, Virgil Popescu , m-a informat ca acordul inter-guvernamental intre SUA si Romania in domeniul cooperarii nuclear-civile a primit avizul Comisiei Europene, ceea ce inseamna ca, prin aceasta avizare practic a proiectului nostru de acord, putem spune ca suntem mai aproape de constructia reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda, cu parteneri strategici din SUA si cu parteneri din Uniunea Europeana si suntem foarte fericiti ca am primit acest acord din partea Directoratului de energie al Comisiei Europene, care, iata, ne va permite sa semnam acordul in forma definitiva si sa pornim constructia reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda", a afirmat Orban.Premierul Ludovic Orban a participat, vineri, la Suceava, la receptia lucrarilor variantei ocolitoare a municipiului Radauti.Romania a parafat la inceputul lunii octombrie un acord cu Statele Unite ale Americii care va permite tarii noastre sa aiba tehnologie si expertiza americana atat pentru Reactoarele 3 si 4, cat si pentru retehnologizarea Unitatii 1, pastrand tehnologia CANDU 6, in cadrul unui consortiu euro-atlantic.Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a informat, la acel moment, ca faza de parafare reprezinta atingerea unui acord de principiu asupra textului si principalelor elemente ale dezvoltarii proiectelor si partilor implicate, proiectul de acord urmand a fi transmis Comisiei Europene conform prevederilor Tratatului EURATOM, cooperarea in cadrul acordului fiind subordonata prevederilor nationale, europene si internationale.Scopul Acordului Interguvernamental este dezvoltarea programului nuclear civil din Romania prin asigurarea expertizei tehnice, de reglementare, securitate si siguranta nucleara si, implicit, intarirea securitatii, diversitatii, sigurantei in exploatare si stabilitatii energetice si de mediu ale Romaniei, obiective asociate si proiectelor de investitii ale SNN, retehnologizarea Unitatii 1 si extinderea capacitatii CNE Cernavoda.Acordul acopera mai multe arii de cooperare, printre care: Proiectul Unitatilor 3 si 4, retehnologizarea Unitatii 1, cooperare in diferite domenii, precum reglementare, schimburi intre laboratoare de cercetare si universitati, pregatire personal, cercetare si dezvoltare.Aditional proiectelor actuale, Reactoarele 3 si 4 si Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda, Acordul prevede si cooperarea pe termen lung si foarte lung prin posibilitatea dezvoltarii reactoarelor modulare mici in Romania, pe un amplasament care urmeaza a fi stabilit, in vederea asigurarii in viitor a flexibilitatii si scalabilitatii tehnologiilor nucleare.Tehnologia utilizata in dezvoltarea reactoarelor 3 si 4 va fi CANDU 6, similar celei utilizate in prezent la unitatile 1 si 2.Citeste si: Ministrul Economiei, Virgil Popescu, despre acordul Romania-SUA pentru construirea reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda: Un termen fezabil este 2030