Cum a ajuns Romania in situatia umilitoare de a revinde vaccinuri

"Cand vom avea nevoie, nu vom primi vaccinuri"

Donatii printr-un mecanism european

Centrele de vaccinare nu mai cer AstraZeneca

Comunicare deficitara pe marginea AstraZeneca

Toti ceilalti au accelerat, noi am franat

Pe preturi mai mici, atrag atentia cei din sistem, care afirma ca am putea ajunge in situatia in care, atunci cand vom avea nevoie de vaccinuri COVID-19 la fel ca in cazul celor de gripa , producatorii sa nu mai fie dispusi sa le aduca in tara, data fiind instabilitatea din piata si lipsa de interes a populatiei.Aici a dus insa nu doar lipsa de informare si controversele din jurul vaccinului AstraZeneca, existente si pe plan european, ci si lipsa de mobilizare a medicilor romani cu privire la vaccinare, atrage atentia Radu Ganescu, vicepresedintele Forumului European al Pacientilor."Noi am luat vaccinuri de nu avem ce sa mai facem cu ele si probabil ca le vom vinde mai ieftin si apoi, cand vom avea nevoie, Romania va fi in situatia in care nu va primi vaccinuri. La faptul ca unele doze ajungem sa le vindem si pe altele sa le donam a dus si lipsa de implicare a personalului medical. Din punctul meu de vedere aici e cea mai mare problema", a explicat Radu Ganescu pentru Ziare.com.Concret, din momentul in care vaccinul AstraZeneca a primit avizul de la Agentia Europeana a Medicamentului, 2,4 milioane de doze au fost aduse in Romania. Dintre acestea, doar 800.000 au fost utilizate pana in prezent.Pe langa posibilitatea de a le vinde, statul ia in calcul si sa doneze o parte din doze printr-un mecanism european, COVAX. De altfel, au si fost facute donatii catre Republica Moldova si ele vor continua, dupa cum a asigurat premierul Florin Citu "Probabil ca dozele vor ajunge in tari de pe alt continent pentru ca si in Europa valul de scepticism la vaccinarea cu AstraZeneca este foarte mare. Mie mi se pare o lipsa de informare si comunicare corecta. E imaginea perfecta a sistemului de sanatate romanesc. De ce? Pentru ca asa facem si cu vaccinul antigripal", a completat Radu Ganescu.De pilda, medicii de familie au fost destul de reticenti in a se implica in vaccinarea cu AstraZeneca dupa ce au ajuns la concluzia ca romanii se tem sa se imunizeze cu acest ser. In judetul Prahova exista un singur centru in care se mai face imunizare cu AstraZeneca."Din punctul meu de vedere, a fost o problema mare de comunicare de la bun inceput. Reactiile au plecat oricum din strainatate. Romania nu a interzis vaccinarea cu AstraZeneca si bine a facut, a fost o decizie inteleapta, a continuat vaccinarea", a mai spus reprezentantul asociatiei de pacienti.O problema a fost si modul in care autoritatile au comunicat pe marginea vaccinarii cu serul AstraZeneca."Prin faptul ca au comunicat gresit au ridicat nu doar suspiciuni asupra vaccinului in sine, multe persoane retragandu-se de la vaccinarea cu AstraZeneca, ci au afectat si imaginea companiei. Dar cel mai grav a fost ca au indus panica in randul oamenilor care s-au vaccinat cu AstraZeneca", a spus si Vasile Barbu, seful Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor (ANPP).Romania a ajuns, in cateva saptamani, in situatia de a se afla pe ultimele locuri din perspectiva imunizarilor pe plan european, alaturi de Bulgaria. Semnalul de alarma a fost tras si de Sorin Ionita, presedintele Expert Forum."Vaccinarea in Romania nu mai merge, s-a oprit undeva la sfarsit de aprilie, inceput de mai. Doar 1 din 5 romani e vaccinat si sunt sanse minime sa ajungem la 2 din 5, am intrat pe asimptota. Nu stateam genial nici inainte, dar acum o luna s-a rupt filmul: toti ceilalti au accelerat, noi am franat. Ne-au depasit tari care in sondaje apareau mai vaccino-sceptice decat noi (Franta, Croatia) deci nu doar la populatie se afla raspunsul", a scris Sorin Ionita.