Cine sunt cei trei romani care au fost alesi consilieri locali in urma alegerilor din Marea Britanie. Unul dintre ei, un profesor de etnie roma, din Constanta

Alexandra Bulat a fost aleasa consilier in Cambridgeshire din partea Partidului Laburist, in circumscriptia Abbey din orasul Cambridge. Ea s-a situat pe primul loc cu 41% inaintea candidatului Partidului Verzilor.Alexandra Bulat sustine ca se va axa pe drepturile imigrantilor si pe combaterea saraciei in randul copiilor si tinerilor. Femeia a fost activista pentru drepturile cetatenilor europeni in Marea Britanie si voluntara in cadrul unor organizatii pentru apararea drepturilor imigrantilor.Mai mult, declara ca nu a fost intotdeauna interesata de politica. Acest interes a aparut dupa anuntarea rezultatului referendumului privind Brexitul."In urma cu opt ani nu eram implicata deloc. Nici macar nu stiam ca pot vota in aceasta tara. Iar acum sunt primul roman ales consilier de comitat. Sper ca aceasta le va trimite un mesaj tuturor, de toate nationalitatile si minoritatile etnice, acela ca va puteti implica. Daca eu o pot face, oricine o poate face. I-as incuraja pe toti sa-si faca vocea auzita", a transmis Alexandra romanilor stabiliti in Marea Britanie.Al doilea cetatean roman este Nicu Ion, care a castigat 66% din voturi in circumscriptia Elswick a consiliului municipal Newcastle, cel mai mare oras din nord-estul Angliei, cu peste 300.000 de locuitori Romanul din Constanta este profesor de matematica si este de etnie roma. S-a hotarat sa intre in politica in urma cu doi ani, cand a decis ca trebuie sa lupte pentru comunitatea romaneasca."Doream sa aduc la cunostinta autoritatilor locale faptul ca exista o comunitate romaneasca, formata in majoritate din romi, care nu erau reprezentati, nu aveau o voce in viata publica", a declarat Nicu Ion la Digi24 In cadrul aceluiasi interviu a declarat ca s-a inscris online si ca timp de un an nu a facut decat sa schimbe mail-uri cu partidul. Totusi, cand a participat la interviu, s-a lovit de o problema. Nu avea vechimea necesara pentru a fi selectat. Interviul a decurs atat de bine incat a primit o derogare."Argumentul meu principal a fost competenta. Activitatile mele de voluntariat, munca pe care am facut-o cu comunitatea", a exemplificat romanul.A mers din usa in usa ca sa ii convinga pe englezi sa ii voteze si a obtinut 66% din voturile exprimate. Dupa acest succes a decis sa candideze si la alegerile parlamentare.Angela Perescu-Boatwright a fost aleasa consilier local la Exmouth, in comitatul Devon din sud-vestul Angliei, unde a candidat din partea Partidului Liberal Democrat, obtinand 1.035 de voturi fata de cele 645 ale candidatului Partidului Conservator.