Peste 80% dintre romani arunca mancare. Fructele, legumele si painea, cele mai risipite alimente

> si < >, ceea ce denota o educatie insuficienta cu privire la comportamentul de consum sustenabil al populatiei din cele trei tari. Fructele, legumele si painea sunt alimentele risipite in cea mai mare proportie, iar principalele motive pentru care participantii la studiu arunca alimentele sunt data de expirare si alterarea acestora", a transmis coordonatorul echipei de cercetare de la USAMV Cluj-Napoca, prof. dr. Cristina Pocol.



Participantii la studiu au considerat ca, dintre toti actorii implicati in lantul agro-alimentar, principalii responsabili de fenomenul risipei alimentare sunt consumatorii si restaurantele, iar cel mai putin responsabili sunt agricultorii si micii comercianti.



De asemenea, criza provocata de COVID-19 a afectat in egala masura gospodariile din cele trei tari luate in studiu.



Cu toate acestea, aproximativ doua treimi dintre participantii la studiu au afirmat ca se pot bucura de aceeasi cantitate de alimente, cu aceiasi bani, iar cantitatea de alimente aruncate a crescut la peste 10% din gospodarii, contrar ipotezelor initiale formulate de catre cercetatorii care au realizat studiul.



"In concluzie, risipa alimentara nu este un fenomen ce poate fi atribuit unei anumite categorii socio-demografice, ci pare un fenomen larg raspandit, a carui diminuare necesita inca multe investitii concretizate in campanii de informare si educare a actorilor implicati. Aceasta concluzie reconfirma importanta actiunilor desfasurate pana in prezent de catre actorii civici, academici si guvernamentali cu privire la stoparea risipei alimentare", a concluzionat Pocol.



Studiul derulat de cercetatori in cele patru luni raspunde astfel unei nevoi urgente de cunoastere a fenomenului in contextul in care, la nivelul Republicii Moldova nu exista nicio cercetare pe aceasta tema, iar in Romania si Macedonia cercetarile sunt insuficiente si nu includ actori din intreg lantul agro-alimentar.



Rezultatele vor fi valorificate la nivel de societate civila si de autoritati, dar si transpuse in actiuni concrete de sensibilizare a tuturor actorilor implicati prin campanii de influentare a comportamentului de consum (organizarea de conferinte, mese rotunde, ateliere participative etc).



Prezentarea rezultatelor studiului nu a fost aleasa intamplator in 16 octombrie, fiind, din 2016, Ziua Nationala a Alimentatiei si a combaterii risipei alimentare, in timp ce la nivel mondial, in peste 150 de tari, este Ziua Mondiala a Alimentatiei. Evenimentul de prezentare va avea loc online, de la ora 16.00, si poate fi urmarit pe Facebook.



Metoda sondajului de opinie online, prin completarea unui chestionar, a fost aplicata pe un esantion reprezentativ (2.754 participanti) pentru mediul de culegere si ponderile socio-demografice specifice populatiei luate in studiu.



Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) este cea mai importanta retea universitara din lume, cu peste 1.000 de unitati membre din 118 tari si 59 de locatii raspandite pe cinci continente. Operator expert in cercetarea si cunoasterea francofoniei, creat in urma cu aproape 60 de ani, AUF intervine in mai multe domenii, precum formare, cercetare, digital, guvernanta universitara, antreprenoriat/ integrarea studentilor pe piata muncii si dezvoltare durabila.



USAMV alaturi de Universitatea din Craiova, Universitatea Tehnica a Moldovei si Universitatea Sainte Cyrille et Method din Skopje, impreuna cu echipa din proiectul Food Waste Combat, au realizat in perioada iunie - septembrie 2020 un studiu cu privire la risipa alimentara in gospodarii din Romania, Republica Moldova si Macedonia, iar rezultatele sunt prezentate vineri, in cadrul unui webinar.Studiul a facut parte din proiectul "Zero Gaspillage - pour une production et une consommation responsables en ECO" (Zero risipa, pentru o productie si un consum responsabil in Europa centrala si orientala), finantat de Agence Universitaire de la Francophonie en Europe Centrale et Orientale.Rezultatele obtinute arata ca, indiferent de tara de provenienta, respondentii declara, in masura covarsitoare, ca arunca mancare. Astfel, in Romania, 83% dintre participantii la studiu afirma ca au acest obicei, in Republica Moldova, 78,7%, iar in Macedonia, 67,2%."Subiectul risipei alimentare starneste un interes crescut pentru foarte multi respondenti, cei mai multi care se declara interesati de acesta fiind consumatorii din Romania (aproximativ 60%). Se constata astfel o contradictie intre <