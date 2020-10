Romanii au inceput deja cumparaturile online pentru Craciun (studiu)

"Romanii isi vor creste bugetul de cumparaturi in acest sezon de iarna cu 3%, iar 5% dintre ei au trecut deja la achizitionarea de cadouri pentru sarbatori incepand din luna octombrie. In ceea ce priveste batalia sexelor, femeile au 'furat' startul si s-au apucat devreme de cumparaturi de cadouri. Mai exact 32% dintre femeile intervievate spun ca au inceput shopping-ul de sarbatori, in timp ce doar 9% dintre barbati au facut acelasi lucru. In timp ce majoritatea barbatilor si femeilor spun ca asteapta inca sa cumpere cadouri, 15% dintre femei si 25% dintre barbati spun ca anul acesta nu vor cumpara nimic. Familiile tinere sunt printre cele care au facut deja cumparaturile de sarbatori. Dintre familiile care si-au deschis deja portofelele, 23% au cinci sau mai multi membrii, iar 37% au copii cu varsta sub 12 ani. Doar 15% dintre familiile cu doar un copil sau fara copii au facut cumparaturi de sarbatori pana in prezent", declara Cata Simion, CEO www.negociat.ro.Totodata, potrivit aceluiasi studiu, majoritatea familiilor (26%) au in plan sa cheltuie intre 200 si 400 de lei, un prag de cheltuieli normal pentru persoane care castiga sub 4000 de lei lunar. Tot mai multe familii care castiga peste 5000 de lei anual intentioneaza sa cheltuie intre 500 si 1000 de lei."Merita mentionat ca 16% dintre familiile care castiga sub 4.000 de lei lunar spun ca intentioneaza sa cheltuie mai mult ca anul trecut, comparativ cu 8% dintre familiile care castiga peste 5.000 de lei lunar care spun acelasi lucru. Cand urmarim pe ce dau banii cumparatorii in acest sezon, in vanzarile on-line, jucariile si electronicele sunt in topul preferintelor, in timp ce felicitarile de sezon sunt si ele foarte bine vandute. Precizam ca shopping-ul on-line ar putea avea o crestere importanta in acest an, fiind preferat de cumparatorii tineri care folosind smartphone-ul, tableta, laptop-ul sau calculatorul pot gasi rapid si eficient ce isi doresc", sustin specialistii in E-Commerce de la Negociat.ro.Potrivit sursei citate, acest an a fost unul greu pentru retailerii romani din cauza pandemiei si a conditiilor volatile ale pietei, care au creat incertitudine, fapt care a determinat o scadere a volumelor de vanzari, mai ales in mediul offline.In acelasi timp, specialistii in E-Commerce de la Negociat.ro afirma ca, odata cu intrarea in ultima parte a anului 2020, vanzarile retail au scazut considerabil fata de perioada similara a anului trecut. Cu toate acestea, increderea consumatorilor in Romania si nu numai are tendinte de crestere, dar incertitudinea persista si multi cumparatori spun ca se simt ca fiind inca in criza economica. "Incertitudinea si cresterea inceata a vanzarilor ar putea umbri sezonul de cumparaturi de sarbatori din acest an. Oricum sunt semne ca vanzarile retailerilor vor creste, impulsionate fiind de trendurile pozitive in ceea ce priveste piata muncii si piata imobiliara", mai sustin specialistii.