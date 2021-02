Noul sezon din "Romanii au talent" a facut o audienta uriasa. Peste 2.6 milioane de oameni au stat in fata televizoarelor

Pe segmentul publicului comercial, cu varste cuprinse intre 18 si 49 de ani, show-ul a inregistrat 11.6 puncte de rating si 32.3% share, in timp ce postul de televiziune clasat pe locul doi a obtinut numai 7.4 puncte de rating si 20.8% share.Peste 2,6 milioane de telespectatori din intreaga tara au urmarit spectacolul "Romanii au talent", iar in minutul de maxima audienta de la 20.53, peste 3,2 milioane de romani au urmarit show-ul de divertisment.Concurentii care au impresionat juriul si au primit din partea acestora 3 sau 4 DA sunt: Antonia Antighin si Cristian Lucache, Florina Dobos, Abi Nasr Boutros, Duo Marinescu, Sara Smighelschi, Jurgen Bonaccini, King of balance, Nicolae Nica, Bianca Purice, Kirill Sarsacov, Florin Suciu si Duo Alansia.Luni, de la ora 20.30, vor continua momentele de la "Romanii au talent ".