STUDIU Peste un sfert dintre romanii care muncesc de acasa spun ca starea lor emotionala s-a inrautatit

Conform cercetarii realizate de Reveal Marketing Research, in ceea ce priveste avantajele resimtite cand vine vorba despre "work from home", 45% dintre cei chestionati se bucura de programul de lucru mai flexibil, iar 42% indica drept avantaj major faptul ca pot petrece mai mult timp cu familia.Cu toate acestea, un sfert dintre romani simt ca nu au intimitate atunci cand lucreaza, iar 26% dintre ei spun ca starea lor emotionala s-a inrautatit.Studiul de specialitate arata ca, desi 79% dintre romani, considera ca sunt la fel de eficienti sau mai eficienti decat atunci cand lucrau de la birou, 44% dintre respondenti au declarat ca muncesc mai multe ore zilnic.De asemenea, pentru aproape jumatate dintre respondenti telemunca ofera confort din anumite puncte de vedere, insa 56% din totalul participantilor la studiu au indicat faptul ca nu lucreaza intr-un mediu potrivit, nu au un birou sau un scaun confortabil, iar 36% considera ca un monitor mai mare le-ar oferi o experienta de munca imbunatatita.Datele cercetarii de Reveal Marketing Research, realizate pentru LG Electronics in Romania, arata ca aproape jumatate dintre romani aleg sa lucreze de pe canapea sau la masa din bucatarie, dar specialistii atentioneaza asupra faptului ca o pozitie incorecta in fata laptopului poate fi o povara mare pentru corpul nostru - desi cei mai multi dintre noi sunt constienti de acest lucru, tindem sa uitam atunci cand lucram din confortul casei noastre si cedam tentatiei de a lucra de pe canapea.In plus, expertii mentioneaza faptul ca, pentru a preintampina efectele psihologice negative cat timp lucram de acasa, un instrument de refugiu ar fi jocurile video. In acest context, 86% dintre participantii la studiu au afirmat ca gaming-ul ii ajuta sa se relaxeze in aceasta perioada."Gaming-ul ofera o modalitate rapida si usor accesibila de a te conecta cu o comunitate si de a ne exercita spiritul competitiv. Prin intermediul jocurilor online putem ramane in legatura cu prietenii, persoanele dragi si chiar sa ne facem cunostinte noi - pe unu din patru respondenti gaming-ul l-a ajutat sa mentina legatura cu prietenii in perioada pandemiei" sustin specialistii.Studiul a fost realizat in octombrie 2020, pe un esantion de 600 de persoane cu varsta peste 18 ani, din mediul urban mare, care lucreaza partial sau integral de acasa.