Romanii cheltuie dublu pe alimente, comparativ cu media din Uniunea Europeana. Ce procent din venituri se duce pe mancare

Alte state membre unde alimentele au o pondere mare in cheltuielile totale de consum ale gospodariilor sunt Lituania (20,2%) si Estonia (19,3%).In schimb, ponderea cheltuielilor pentru alimente si bauturi non-alcoolice in totalul cheltuielilor de consum este mai mica de 10% in trei state membre: Irlanda (8,6%), Luxemburg (8,9%) si Austria (9,7%).In perioada cuprinsa intre 2009 si 2019, ponderea cheltuielilor pentru alimente si bauturi non-alcoolice in totalul cheltuielilor de consum a scazut sau a ramas stabila in majoritatea statelor membre UE, inclusiv in Romania. Cele mai mari scaderi au fost inregistrate in Lituania (de la 25,4% din totalul cheltuielilor de consum in 2009 pana la 20,2% in 2019, adica o scadere de 5,2 puncte procentuale), urmata de Malta (scadere de 3,5 puncte procentuale) si Polonia (scadere de trei puncte procentuale).In cazul Romaniei, ponderea cheltuielilor pentru alimente si bauturi non-alcoolice in totalul cheltuielilor de consum a scazut de la 27,3% in 2009 pana la 26% in 2019, ceea ce inseamna o scadere de 1,3 puncte procentuale.Pe de alta parte, ponderea cheltuielilor pentru alimente si bauturi non-alcoolice in totalul cheltuielilor de consum a crescut in sapte state membre UE. Cele mai mari cresteri au fost inregistrate in Cehia (de la 14,2% din totalul cheltuielilor de consum in 2009 pana la 15,5% in 2019, adica o crestere de 1,3 puncte procentuale), urmata de Slovacia (crestere de 1,1 puncte procentuale) si Ungaria (crestere de 0,5 puncte procentuale).Pe ansamblu, in 2019 gospodariile din UE au cheltuit peste 956 miliarde de euro (echivalentul a 6,8% din Produsul Intern Brut al UE) pentru alimente si bauturi non-alcoolice. Este vorba de 13% din totalul cheltuielilor de consum si reprezinta a treia mare categorie de cheltuieli ale gospodariilor dupa cheltuielile pentru "locuinta, apa, electricitate, gaze naturale si alti combustibili", care au reprezentat 23,5% din totalul cheltuielilor de consum, si "transport" cu 13,1%.