Romanii, interesati sa reduca risipa alimentara. Tara noastra, pe primele locuri la nivel european

Cati participanti au fost in proiect

Dezbateri la nivel national si regional

Proiectul "Respect mancarii", lansat in 2018, a fost derulat impreuna cu alte 6 organizatii din Lituania, Bulgaria, Letonia, Estonia, Croatia si Bangladesh in cadrul proiectului co-finantat de Uniunea Europeana "Global learning approach on food waste in non-formal education" (Abordarea globala privind risipa alimentara prin educatie non-formala). Proiectul a inclus o serie de activitati fizice si online, interactive si de instruire bazata pe simulare, pentru promovarea abilitatilor de modificare a consumului de alimente si reducerea risipei alimentare, avand un impact direct pentru reducerea problemelor de mediu si reducerea costurilor din gospodarii.La laboratoarele de alimente "Preparati-va mancarea pentru a intelege abordareaglobala" au fost in total 3370 participanti la 16 astfel de evenimente. Evenimentele mobile in spatii publice au avut impact in randul a 425.000 de persoane, dintre care 214.122 persoane s-au implicat activ, si peste 43.000 de persoane au fost impactate de participarile la targuri si festivaluri.Totodata, 480 de persoane au participat la cele 20 de traininguri la locul de munca, 228 de persoane au participat la 9 instruiri pentru abilitati de multiplicare, 363 de persoane au participat la 14 instriuiri bazate pe simulare, iar 364 de persoane au participat la 7 competitii organizate in comunitati.Au fost organizate 5 dezbateri la nivel national si european cu tinerii lideri la care au fost inregistrati 131 de participanti, in timp ce 54 de persoane au raspuns prezent la cele 3 intalniri de lucru cu actorii cheie din domeniu, iar alte 84 au fost prezente la cele 4 intalniri de lcuru in vederea crearii de povesti digitale."Ne bucuram de interesul crescut pe tema risipei alimentare si speram ca actiunile noastre vor contribui la reducerea acestui fenomen. De altfel, organizatia noastra nu este la prima campanie pentru constientizarea si educarea consumatorilor privind importanta reducerii risipei alimentare. InfoCons lupta continuu, de 10 ani, pentru promovarea reducerii risipei alimentare, atat prin constientizarea si educarea cetatenilor in calitate de consumatori , dar si a agentilor economic, pentru ca intreg lantul de la productie pana pe masa consumatorului sa poata fi monitorizat printr-o trasabilitate care, pe langa calitatea produselor sa aduca si o reducere semnificativa a risipei agroalimentare", a declarat Sorin Mierlea - Presedinte InfoCons.