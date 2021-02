Proprietarii locurilor de parcare vor putea sa le inchirieze contracost. "Ar putea castiga chiar si 100 de euro lunar"

Ce conditii trebuie sa indeplinesti

"Lansam in premiera pentru Romania o optiune exclusiva in aplicatie destinata locuitorilor din ansamblurile private si rezidentiale. Astfel, proprietarii locurilor de parcare vor putea sa isi distribuie contra-cost spatiul catre comunitatea yeParking", spune compania."Singura conditie este ca locul de parcare distribuit sa fie proprietate privata si sa nu se afle pe domeniul public", precizeaza compania.Ulterior, fiecare proprietar isi poate stabili numarul de ore sau zile pentru care locul sau este disponibil. "Mai mult, acestia pot seta propriile tarife pe care vor sa le aplice. La un calcul simplu, proprietarul unui astfel de loc de parcare privat ar putea sa castige chiar si 100 de euro lunar, prin distribuirea spatiului sau", spun reprezentantii companiei.Ei precizeaza ca optiunea este folositoare pentru toti soferii din Romania, dar mai ales pentru cei din Capitala, acolo unde criza locurilor de parcare este uriasa, unde cinci conducatori auto se bat pe un loc de stationare, potrivit unui studiu al Consiliului Concurentei.40% din timp un loc de parcare rezidential ramane rezervat, dar neocupat. Pe teritoriul Romaniei aproximativ 50% dintre locurile de parcare reprezinta parcari rezidentiale."Majoritatea locurilor private de parcare stau goale pe timpul zilei, proprietarii fiind plecati la serviciu sau cu treburi in oras. Dar acestea pot genera un profit substantial. Iar procedura este simpla, totul se face de pe telefonul mobil, prin intermediul aplicatiei noastre.Incercam astfel sa incurajam parksharing-ul, deja celebru in toata Europa, dar incercam sa oferim cat mai multe optiuni de parcare soferilor din comunitate. Acum deja putem sa spunem ca oferim un serviciu complex. Iar planurile noastre nu se vor opri aici", a declarat Mihai Lodoaba, CEO si unul dintre fondatorii yeParking.yeParking aduna in aplicatie in prezent peste 10.000 de soferi din principalele orase ale Romaniei.