Sistemul medical si mass media - domeniile in care romanii au cea mai putina incredere. Doritna de a se vaccina, scazuta

Doar 28% dintre romani spun ca au incredere in social media

Doar 42% dintre romani sustin ca au incredere in presa scrisa, in scadere cu 15 puncte procentuale fata de precedentul Eurobarometru din vara 2020 - cea mai accentuata din UE, in timp ce 49% tind sa nu aiba incredere in presa scrisa, in crestere cu 12 puncte. Apoi, 48% dintre romani tind sa aiba incredere in posturile de radio, in scadere cu 13 puncte procentuale - din nou cea mai accentuata din UE, iar 44% tind sa nu aiba incredere, in crestere cu zece puncte procentuale.Romanii au ceva mai mult incredere in televiziuni, 56%, dar si aceasta este in scadere cu 4 puncte procentuale (locul al 7-lea in UE), in timp ce 43% tind sa nu aiba incredere in televiziuni, in crestere cu 5 puncte.Doar 37% dintre romani au incredere in presa online, in scadere cu 7 puncte procentuale (diminuarea este mai mare doar in Portugalia (-8), Belgia (-9) si Bulgaria (-10).In acelasi timp, doar 28% dintre romani spun ca au incredere in social media, in scadere cu 11 puncte procentuale (depasiti doar de belgieni, cehi, irlandezi si portughezi). De partea cealalta, 56% dintre romani tind sa nu aiba incredere in retelele sociale, in crestere cu 8 puncte procentuale.Romanii au cel mai putin incredere dintre europeni in personalul medical si de asistenta sanitara, doar 53%, in scadere cu 7 puncte procentuale (cea mai mare din UE impreuna cu Polonia). La polul opus, nu mai putin de 45% dintre romani tind sa nu aiba incredere in medici si personalul sanitar, in crestere cu 8 puncte procentuale, de departe cea mai mare proportie din UE.Pe de alta parte, 58% dintre romani tind sa aiba incredere in Uniunea Europeana, in crestere cu patru puncte procentuale, desi tara noastra nu este printre primele zece din UE din acest punct de vedere. La polul opus, 35% dintre romani tind sa nu aiba incredere in UE, in scadere cu trei puncte procentuale.In acelasi timp, doar 77% dintre romani sustin ca au auzit despre Comisia Europeana, in scadere cu cinci puncte procentuale, cea mai mica proportie din UE dupa Italia (73%). De asemenea, doar 74% dintre romani afirma ca au auzit despre Consiliul European , cea mai mica proportie din UE dupa Bulgaria (73%).Romanii nu prea au incredere nici in vaccinuri. Intrebati cat de curand ar dori sa se vaccineze dupa ce un vaccin impotriva COVID-19 este autorizat de autoritatile publice, doar 23% dintre romani au raspuns cat mai curand posibil, cea mai mica proportie dupa Cipru (16%), Bulgaria (19%) si Croatia (20%). Alti 23% dintre romani au spus ca s-ar vaccina in 2021, iar 36% mai tarziu.In 21 de tari, majoritatea respondentilor ar dori sa fie vaccinati cat mai curand posibil sau au fost deja vaccinati, procentele cele mai ridicate inregistrandu-se in Irlanda (74%), Danemarca (73%) si Suedia (71%).