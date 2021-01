Romanii nu mai scot bani de la bancomat. Cati dintre acestia au economisit in pandemie

Cati romani au credite de nevoi personale

"Doi din trei romani (67%) utilizeaza produse si servicii bancare de orice fel, precum conturi curente, carduri, credite, depozite si efectueaza plati", potrivit Studiului Digitalizarea sistemului bancar in perceptia romanilor realizat in luna decembrie 2020 de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie (IRES) si comandat de Asociatia Romana a Bancilor.La nivelul anului 2017, gradul de incluziune financiara era estimat la 58% in Romania.In prezent, aproximativ 79% dintre utilizatorii de produse si servicii bancare utilizeaza un cont curent (inclusiv card de salariu ). Barbatii, cu varsta intre 36-50 ani si cu studii superioare, se afla pe pozitia intai in topul utilizatorilor de conturi curente. Studiul nu reflecta un decalaj in utilizarea conturilor curente in randul populatiei din mediul rural (79,5%) comparativ cu mediul urban (77,9%).16% dintre respondentii care au produse si servicii bancare au un credit de nevoi personale, 11% au un credit imobiliar/ipotecar in derulare, 36% detin un card de credit (card de cumparaturi), iar 7% dintre respondenti au un Overdraft.La capitolul economisire, 14% dintre respondenti au depozite bancare si tot 14% au mizat pe conturile de economii. Un client poate utiliza simultan mai multe produse si servicii bancare.Studiul releva cresterea gradului de digitalizare comparativ cu anii trecuti, acest trend fiind accelerat si de masurile de protectie sanitara adoptate in perioada pandemiei."Dintre utilizatorii de servicii financiare, 43% fac plati cu cardul la comercianti (POS), 27% platesc prin Internet/Mobile Banking, iar 61% dintre respondenti au mentionat ca retrag numerar de la bancomate (ATM), intrebarea adresata fiind cu raspuns multiplu. Comportamentul de utilizare a cardurilor arata o reducere cu 30 de puncte procentuale a ponderii persoanelor care retrag numerar de la bancomat, comparativ cu situatia de acum cinci ani", releva studiul.14% dintre cei care utilizeaza aplicatia de Mobile Banking o folosesc zilnic, la fel ca 10% dintre utilizatorii aplicatiei de Internet Banking, smartphone-ul fiind cel mai utilizat aparat pentru accesarea serviciului Internet/Mobile Banking.In ceea ce priveste interactiunea cu banca si modalitatea de accesare a produselor si serviciilor, mai mult de jumatate dintre persoanele intervievate (54%) au declarat ca merg mai rar de o data pe luna la sucursala bancii cu care lucreaza, 32% o data pe luna si restul mai des. Mai mult de jumatate dintre clienti (54%) au indicat vizita la banca ca fiind prima modalitate prin care acceseaza produsele si serviciile bancare cel mai des, cea de a doua mentiune fiind telefonul (25%).