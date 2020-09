Romanii saraci, pusi sa aleaga intre mancare si sanatate. Ce inseamna costul a 50 de masti pentru un pensionar, un somer sau un agricultor din Romania

Cu cati bani ramane un agricultor

Autoritatile statului roman si oficialii firmei care a castigat contractul de furnizare a peste 100 de milioane de masti sustin ca o parte dintre produse ar fi fost livrate deja.In timp ce datele prezentate de partile implicate in contractul pentru cele 2,3 milioane de romani defavorizati se bat cap in cap, beneficiarii sunt la mila sortii. Fie isi iau singuri masti, fie cheltuie banii pe mancare riscand sa foloseasca aceeasi masca de unica folosinta (daca o au) chiar daca nu mai este eficienta.va prezinta cateva calcule facute pe baza statisticilor Institutului National de Statistica pentru a vedea cat de vulnerabili sunt acesti romani in fata saraciei si a infectarii cu coronavirus. Mentionam ca statisticile sunt medii ale unor cifre reale, asa ca realitatea ar putea fi mult mai dura, in conditiile in care sunt familii sau persoane care traiesc in Romania si cu mai putin de 10 lei pe zi.Vom calcula ce bani mai au disponibili la final de luna pentru masti un agricultor, un pensionar si un somer si daca vreunul dintre acestia isi permite sa cumpere masti. Mentionam ca, desi in mediul online un set de masti se gaseste la un pret minim de 19-20 de lei, in magazinele fizice pretul acestora ajunge la 1 leu/ bucata.Potrivit datelor de la INS, in primul trimestru al acestui an, un agricultor avea venituri lunare de 933, 01 lei, un somer - 865.98 de lei, in timp ce un pensionar - 1.575,06 lei.Desi agricultorul are venituri mai mare decat un somer, acesta castiga, de fapt, cel mai putin pentru ca, peste 30% din veniturile lui sunt in natura. Adica din cei 933 de lei castigati pe luna, 68,3% sunt bani cash (venituri banesti), restul de 31,7% fiind contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (30,5%) si contravaloarea veniturilor in natura obtinute de salariati si beneficiarii de prestatii sociale (1,2%). In aceste conditii, veniturile banesti lunare ale unui agricultor sunt de 637 de lei.Cheltuielile lunare ale unui agricultor sunt de 840 de lei, potrivit INS. Iar din acesti bani, cheltuilile banesti ajung sa fie in procent de 66,2%, adica de 556 de lei.Acesti 556 de lei (66,2%) ii imparte in fiecare luna pe 48,7% pe cheltuiali de consum, din care: 16,9% pe alimente si bauturi, 19,7% pe marfuri nealimentare si 12,1% pe plata serviciilor. Din cele 66,2 procente, restul de 17,5 procente merg pe impozite, contributii, cotizatii si taxe.Daca ar fi sa ne uitam strict la veniturile si cheltuielile banesti pe care le are un agricultor, acesta ramane in fiecare luna doar cu 81 de lei.Veniturile unui somer sunt de 865,98 de lei, din care venituri banesti, 88,3%, iar restul de aproape 12 procente, din contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii si contravaloarea veniturilor in natura obtinute de salariati si beneficiarii de prestatii sociale.In acest caz, somerul are venituri banesti lunare de 765 de lei.Pe partea de cheltuieli, somerul cheltuieste in fiecare luna 794,65 de lei, din care cheltuieli banesti sunt 88%, adica 699 de lei. Statistic, acesta ar ramane in fiecare luna cu 66 de lei, daca ar reusi sa supravietuiasca cumparand alimente si bautura de 24,4%, adica de numai 194 de lei.Pensionarii stau cel mai bine in statistici din cele trei categorii, avand in vedere ca datele ne arata ca un pensionar are venituri lunare de 1.575,06 lei, din care venituri banesti 88,6% (1.395 lei).La capitolul cheltuieli, acestea se ridica lunar la suma de 1.286,16 lei, din care cheltuieli banesti 88,2% (1.134 de lei). Grosier, pensionarul ar ramane lunar cu peste 250 de lei in bani cash. Dar cum aceasta este o medie, iar majoritatea pensionarilor au pensii de pana in 1200 de lei, adevarul este mult mai crud.Statisticile europene arata cu aproape un sfert dintre romani sunt agricultori, adica undeva la 5 milioane, alti 463.000 sunt someri, iar pensionari, aproape 4,95 milioane de pensionari, potrivit INS. Cu toate acestea, datele oficiale nu ne spun cate dintre aceste 3 "ocupatii" se intersecteaza.In pandemie, acum, cand avem mai mare nevoie sa ne protejam impotriva coronaviruslui, cati dintre agricultori care au 81 de lei, someri, cu 66 de lei sau pensionarii cu 250 de lei, bani cu care raman teoretic, dupa calcule si statistici, sunt dispusi sa cheltuie banii pe masti, manusi sau alte solutii de protectie sanitara si nu pentru a supravietui?