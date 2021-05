Romanii si-au schimbat parerea despre vaccinare dupa ce masurile de relaxare au fost conditionate de imunizare SONDAJ

In repetate comunicari publice, autoritatile au anuntat ca unele masuri viitoare de relaxare vor fi conditionate de atingerea unei rate de vaccinare. Intrebati daca acest lucru ii determina sa isi schimbe opinia despre vaccinare , 18% au spus ca aceste declaratii le schimba parerea: 12% dintre romani spun ca anterior erau impotriva vaccinarii, dar aceste declaratii i-au facut sa fie favorabili, in timp ce 6% erau anterior favorabili, dar acum sunt impotriva.Sondajul arata ca, in prezent, 2 din 3 romani sunt favorabili vaccinarii anti-COVID-19, iar 3 din 10 sunt impotriva vaccinarii , in timp ce 4% nu au o pozitionare.Meritul pentru relaxarea restrictiilor din aceasta perioada revine cetatenilor pentru ca au respectat masurile de protectie, cred 6 din 10 romani. 18% dintre respondenti cred ca meritul este al Uniunii Europene pentru ca a sprijinit Romania in gestionarea pandemiei. 8% ii atribuie acest merit Presedintelui, iar 4% Primului-Ministru.Masurile de relaxare anuntate de autoritati in 13 mai sunt agreate de un procent ridicat dintre romani, sustinerea publica depasind 75% pentru permiterea organizarii in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau altor evenimente culturale cu numar limitat de spectatori, vaccinati sau testati, ajungand la 98% pentru revenirea la normal a programului magazinelor.Peste jumatate dintre respondenti sunt de parere ca aceste masuri au fost luate la momentul potrivit, in timp ce peste un sfert cred ca au fost luate prea tarziu, iar 17% sunt de parere ca au fost luate prea repede.Peste o treime dintre romani spun ca au profitat, din 15 mai, de relaxarea restrictiilor, cu precadere barbatii, tinerii, respondentii cu studii medii si superioare si cei care locuiesc in orase. Cei mai multi au renuntat la purtarea mastii in spatiile publice deschise (66%), aproape un sfert (23%) au circulat dupa ora 22.00, iar 1 din 10 a participat la o petrecere, alti 9% s-au plimbat, 5% au mers la cumparaturi dupa ora 21.00, iar 5% au iesit la un restaurant sau la terasa.17% dintre participantii la studiu au spus ca purtarea mastii a fost restrictia cel mai dificil de respectat in aceasta perioada (12% au indicat purtarea mastii in general, iar 5% purtarea acesteia in interior), in timp ce 40% indica diferite restrictii legate de circulatie si deplasari. Alti 9% spun ca a fost dificil sa respecte rigorile legate de distantarea fizica si care au impus lipsa contactului cu cei dragi.95% dintre romani sustin ca vor pastra obiceiul de a se spala pe maini si dupa relaxarea restrictiilor , trei sferturi spun ca vor pastra distantarea fizica, 6 din 10 respondenti declara ca vor continua sa se intalneasca doar in grupuri restranse, iar peste jumatate dintre participantii la sondaj (58%) declara ca vor continua sa poarte masca de protectie. Aproape un sfert (24%) dintre respondenti spun ca vor face mai mult cumparaturi online, iar aproape 1 din 5 romani (19%) sustine ca va cauta angajatori care sa ii permita sa lucreze de acasa.Pentru moment, pandemia a temperat apetitul romanilor pentru vacanta de vara in strainatate. Daca in general, inainte de pandemie, 32% dintre romani luau in calcul sa isi petreaca vacanta de vara in afara Romaniei, anul acesta intentioneaza sa faca acest lucru doar 20%, procentul fiind mai mare in randul tinerilor, a persoanelor cu studii superioare si a celor care locuiesc in mediul urban.Studiul a fost efectuat in perioada 18-21 mai 2021 si la el au participat 1.341 indivizi de 18 ani si peste.