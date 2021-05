Romanii se vor putea imuniza cu serul produs de Pfizer si in centrele unde pana acum se vaccinau doar cu Astra Zeneca. Anuntul oficial a fost facut chiar acum

Gheorghita a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca directiile de sanatate publica vor anunta care sunt centrele cu vaccin de la AstraZeneca ce vor ramane in activitate."Am discutat cateva aspecte referitoare la schimbarea tipului de vaccin in centrele de vaccinare cu AstraZeneca. Foarte probabil ca majoritatea centrelor de vaccinare care au vaccin de la compania AstraZeneca vor avea alocat de sambata vaccin de la compania Pfizer unde avem un numar suficient de doze sa putem acoperi necesarul din aceste centre. Urmeaza ca pana maine sa primim din partea directiilor de sanatate publica care sunt centrele care primesc vaccin de la AstraZeneca care vor ramane in activitate in fiecare judet in functie de nivelul de adresabilitate", a afirmat Gheorghita.El a precizat ca in fiecare judet va ramane cel putin un centru cu vaccin de la AstraZeneca ce va asigura realizarea rapelului."As mentiona faptul ca in toate centrele de vaccinare cu AstraZeneca unde s-a inceput activitatea de vaccinare ea se va continua pentru a se asigura rapelul persoanelor deja vaccinate si in fiecare judet va existe cel putin un centru de vaccinare cu vaccin de la AstraZeneca, preferabil in orase, municipii pentru a da posibilitatea tututor celor care doresc sa se vaccineze cu acest tip de vaccin sa se poata vaccin", a explicat coordonatorul campaniei de vaccinare.