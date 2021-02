STUDIU 80% dintre romani si-ar lua in casa un robot umanoid. Jumatate din populatia tarii ar sustine si un interviu de angajare

55% s-ar gandi sa sustina un interviu de angajare cu un robot

Conform cercetarii realizata de Exact Business Solutions, din perspectiva IoT (Internet of Things, n.r.), 11% dintre respondenti afirma ca detin camere de supraveghere video si 4% dispozitive de purificare a aerului - ambele in crestere cu 3% fata de anul 2019.De asemenea, aproape 80% din totalul persoanelor intervievate spun ca ar lua in considerare ajutorul unui robot umanoid in gospodarie, 55% s-ar gandi sa sustina un interviu de angajare cu un robot, iar 52% ar fi pasageri intr-o masina condusa de un robot umanoid.Cu toate acestea, atunci cand vine vorba despre copii, lucrurile devin mai nuantate, in sensul ca putin peste o treime (34%) dintre cei chestionati ar fi de acord sa-si lase copiii la o scoala in care profesorii sunt roboti, in timp ce 30% si-ar lasa copilul in grija unui robot umanoid. In ceea ce priveste parerile respondentilor legate de impactul tehnologiei, 94% dintre romani considera "o schimbare pozitiva", o crestere semnificativa fiind consemnata in randul celor multumiti de faptul ca "tehnologia avanseaza intr-un ritm atat de alert" (83% vs 78%, in 2019). Studiul de specialitate a fost realizat de Exact Business Solutions pe un esantion de 1.054 de persoane, cu varste cuprinse intre 18 si 65 de ani, rezidente in mediul urban si rural si utilizatoare de internet.